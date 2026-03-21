Thành viên đẹp nhất BTS nay đã khác!

Trưa 20/3 (giờ Việt Nam), BTS chính thức phát hành MV SWIM cùng album phòng thu thứ 5 mang tên ARIRANG , đánh dấu màn trở lại sau gần 4 năm vắng bóng trong làng nhạc, với đầy đủ 7 thành viên. Vào tối nay ngày 21/3, nhóm nhạc này sẽ tổ chức buổi diễn mang tên BTS The Comeback Concert | Arirang tại Quảng trường Gwanghwamun.

Trong ngày vui BTS comeback, "nhất cử nhất động" của các thành viên nhận được sự chú ý lớn. Trong đó, có đoạn trả lời phỏng vấn trên Bloomberg của V. Trước câu hỏi của truyền thông rằng: "Thành công của các dự án cá nhân có làm các thành viên BTS cân nhắc về việc trở lại hoạt động nhóm không? Các bạn có từng nghĩ rằng, à mình đang thăng hoa với sự nghiệp solo nên được rồi từ giờ mình sẽ làm nghệ sĩ solo thay vì hoạt động nhóm?". Đối mặt với câu hỏi này, V chẳng ngần ngại đáp: "Nếu ai mà trơ trẽn như vậy, tôi sẽ cho người đó ăn đòn ngay".

V cho biết anh sẽ "đập" đồng đội trong BTS 1 trận nếu ai đó có suy nghĩ rời bỏ nhóm phát triển sự nghiệp solo.

Màn cảnh báo, "var thẳng" vào các đồng đội của V gây bão mạng. Các fan hài hước cho rằng không phải tự nhiên mỹ nam đẹp trai nhất thế giới rũ bỏ hình ảnh thư sinh, chuyển sang chăm nâng tạ tập gym. "Gia trưởng kiểu V - Tôi không cho phép các em rời bỏ tôi", "Có tí cơ bắp vào V ăn nói tự tin hẳn", "Ai trong nhóm đòi giải tán là V tán người đó luôn, BTS đến già còn đứng hát chung với nhau", "Ảnh giờ không ngán ai trong BTS".

Các fan hài hước cho rằng từ ngày có cơ bắp, V không ngại "var chạm" với bất kỳ thành viên nào trong BTS.

V, tên thật Kim Tahyung, sinh năm 1995. Anh là giọng ca chính trong nhóm nhạc BTS. Ngoại hình là lợi thế bất bại của mỹ nam này. Anh từng được bình chọn là "Người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh", do hãng truyền thông quốc tế TechnoSports đã công bố, vượt qua những biểu tượng Hollywood như Brad Pitt, Robert Pattinson và Chris Evans.

Từ năm 2023 đến năm 2025, V chiến thắng 3 năm liên tiếp danh hiệu "Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới" của tạp chí Nubia dựa trên cuộc bình chọn từ người hâm mộ tại 163 quốc gia, ghi nhận hơn 10,7 triệu phiếu bầu, chứng minh sức hút không đối thủ. Trước đó, anh cũng đã đứng đầu bảng xếp hạng gương mặt đẹp của Shining Awards vào đầu năm 2024.

V nhiều lần được các tạp chí, đơn vị truyền thông quốc tế như Nubia, TechnoSports... chọn là "Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới".

