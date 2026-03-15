Seoul thắt chặt an ninh tối đa vì nhóm nhạc BTS

Dự báo, số lượng khán giả tham dự có thể lên đến 260.000 người. Chính quyền đã chỉ định 31 tòa nhà gần đó là khu vực quản lý ưu tiên cấp độ cao.

Theo báo cáo của Yonhap News, ngày 15 - 3, Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul và Chính quyền Thủ đô Seoul phối hợp với các nhà quản lý an ninh tòa nhà để thực hiện các quy trình an toàn nghiêm ngặt.

Nhằm ngăn chặn tình trạng "xem trộm" và việc người dân tự ý đi tắt qua khu vực tổ chức concert, cảnh sát đã yêu cầu sáu tòa nhà nằm ngay sát quảng trường đóng cửa chính, chỉ ra vào bằng cửa sau ở ngày diễn ra sự kiện.

Đối với 25 tòa nhà còn lại, việc tiếp cận sân thượng và các tầng trên sẽ bị hạn chế nghiêm ngặt để ngăn ngừa người hâm mộ cố gắng xem buổi hòa nhạc từ những vị trí có rủi ro cao, dễ gây tai nạn. Phòng Quy hoạch Kiến trúc Seoul hiện đang tiến hành kiểm tra tại chỗ để hoàn thiện kế hoạch quản lý cho các tòa nhà không có hệ thống khóa tự động trên sân thượng.

Tổng cộng, 6.500 sĩ quan cảnh sát bao gồm cả các đơn vị cảnh sát chống bạo động, sẽ được triển khai cùng với 5.400 thiết bị an toàn như xe quan sát trên cao và hàng rào xếp gọn. Bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày diễn ra concert, máy dò kim loại sẽ được lắp đặt tại 31 điểm vào chính thức để giảm thiểu các mối đe dọa khủng bố tiềm tàng.

Trong khi đó, các rào chắn chống xe đâm sẽ được đặt xung quanh khu vực. Giao thông trên đường Sejong-daero sẽ bị tạm dừng từ 19 giờ hôm trước đến 6 giờ hôm sau. Sau buổi biểu diễn, cảnh sát cũng sẽ được bố trí tại các khu vực nổi tiếng như Itaewon, Hongdae và Seongsu để quản lý dòng người dự kiến sẽ ra về.

BTS chuẩn bị phát hành album "ARIRANG" đánh dấu sự tái xuất của họ vào chiều 20 – 3. Chương trình "BTS THE COMEBACK LIVE | Sự kiện ARIRANG" vào ngày 21 - 3 sẽ phát sóng toàn cầu thông qua nền tảng Netflix.