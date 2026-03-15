Không nhận ra nổi Chương Tử Di!

Mới đây, nhiều ngôi sao Hoa ngữ đình đám như Chương Tử Di, Đường Yên, Chung Sở Hy, Trương Nhược Quân…đã có mặt tại Bắc Kinh (Trung Quốc), cùng tham dự sự kiện cắt băng khánh thành của 1 thương hiệu trang sức hàng đầu thế giới . Trong đó, "đại hoa đán" Chương Tử Di gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo lạ, khiến dân tình không nhận ra nổi.

Phải biết, Chương Tử Di là sao nữ sở hữu "gương mặt điện ảnh" trứ danh của làng giải trí Hoa ngữ. Từ thuở mới chập chững vào nghề, khuôn mặt nhỏ nhắn, thon gọn với các đường nét thanh thoát luôn là điểm nhấn của người đẹp Nhất Đại Tông Sư. Suốt nhiều năm qua, cô luôn giữ vững phong độ nhan sắc, khiến dân tình phải trầm trồ mỗi khi xuất hiện.

Thế nhưng giờ đây, Chương Tử Di lại xuất hiện tại sự kiện với vẻ ngoài có phần khác lạ. Ngoài việc gương mặt đầy đặn lên trông thấy, Chương Tử Di còn mất điểm vì lớp trang điểm không đều và trang phục, kiểu tóc không mấy phù hợp, làm lộ sạch khuyết điểm ngoại hình. Điều này khiến dân tình hoang mang, thậm chí nhiều người còn đòi đuổi việc stylist của nàng đại hoa đán vì làm việc quá ẩu, quá lơ là.

Dàn sao Hoa ngữ đình đám cùng xuất hiện tại sự kiện (Ảnh: Sohu).

Chương Tử Di gây chú ý với gương mặt có phần khác lạ (Ảnh: Sohu).

Nhiều người nhận xét rằng gương mặt của Chương Tử Di có phần sưng vù, cứng đờ, lại còn dính phải lỗi make up khi dặm phấn không đều, quá lạm dụng phấn tạo khối (Ảnh: Sohu).

Nhiều ý kiến cho rằng, nữ diễn viên 47 tuổi này đã sử dụng các biện pháp thẩm mỹ để níu kéo thanh xuân, khiến gương mặt có phần sưng vù, cứng đờ. Người hâm mộ của Chương Tử Di thì giải thích rằng, nữ diễn viên Ngọa Hổ Tàng Long đã cố ý tăng 10kg để phục vụ cho dự án điện ảnh sắp tới, chứ cô không hề thất thủ trong việc quản lý ngoại hình hay lạm dụng các biện pháp thẩm mỹ. Tuy nhiên trước mắt, chưa có nguồn tin chính thống nào xác nhận Chương Tử Di tăng cân vì vai diễn.

Hiện tại, cư dân mạng bàn tán xôn xao trên các diễn đàn về việc Chương Tử Di rốt cuộc là thẩm mỹ hỏng khiến visual mất nét hay tăng cân.

Kể cả trong những hình ảnh chụp tại studio, trông Chương Tử Di vẫn lạ lắm! (Ảnh: Sohu).

Chương Tử Di là người nhận được nhiều giải thưởng nhất, có sức ảnh hưởng quốc tế lớn nhất trong "Tứ đại hoa đán" của showbiz xứ tỷ dân. Cô nổi tiếng từ vai diễn đầu tay và liên tục gây dấu ẩn với loạt phim đình đám như Ngọa Hổ Tàng Long, Anh Hùng, Thập Diện Mai Phục, Hồi Ức Của Một Geisha… Với những thành tích cực khủng, Chương Tử Di từng là ngôi sao Trung Quốc đầu tiên được mời vào hàng ngũ ban giám khảo giải Oscar danh giá.