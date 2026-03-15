Tiffany (SNSD) đắm đuối kể chuyện tình với "chồng yêu": "Anh ấy là người liên lạc trước"

Sau 19 năm ra mắt, cuối cùng "nhóm nữ quốc dân" SNSD cũng đã có cô dâu đầu tiên. Vào cuối tháng 2 vừa qua, Tiffany đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn với nam diễn viên Byun Yo Han, chính thức trở thành "vợ người ta".

Đến nay, cô đã thoải mái chia sẻ về hạnh phúc của mình qua chương trình Barista Poong của đài JTBC. Trong video, nữ idol sinh năm 1989 đã có cuộc trò chuyện cởi mở với MC Kim Poong. Khi Kim Poong thận trọng nhắc đến Byun Yo Han và băn khoăn liệu có nên nói về anh hay không, Tiffany đã đáp lại một cách thoải mái “Không sao đâu. Chúng ta nên nói về chuyện này một lần” trước khi chia sẻ câu chuyện tình yêu của họ.

Tiffany rạng rỡ kể chuyện tình với "chồng yêu" Byun Yo Han. Ảnh: Koreaboo

"Cô nàng mắt cười" của SNSD tiết lộ rằng cô có ấn tượng đầu tiên rất tốt về Byun Yo Han khi cùng đóng chung phim Uncle Samsik. Mặc dù cả hai đã làm việc cùng nhau trong quá trình sản xuất, nhưng họ chỉ gặp lại nhau một thời gian sau khi phim kết thúc.

Tiffany nhớ lại: "Tôi nghĩ anh ấy là một người tuyệt vời và hy vọng chúng tôi sẽ có cơ hội gặp lại nhau”. Cô thừa nhận rằng bản thân thậm chí còn lo lắng họ có thể sẽ không gặp lại nhau vì tính chuyên nghiệp của Byun Yo Han, lo ngại anh sẽ không giữ mối quan hệ cá nhân với các bạn diễn cũ. “Anh ấy cực kỳ chuyên nghiệp, vì vậy tôi lo ngại rằng chúng tôi có thể sẽ không có cơ hội gặp lại nhau. Nhưng chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, ngay cả khi nói về công việc” - Tiffany cười hạnh phúc khi nhắc đến "chồng yêu".

Họ gặp lại nhau sau khi phim Uncle Samsik kết thúc. Ảnh: Koreaboo

Theo Tiffany, mối quan hệ của họ phát triển khi Byun Yo Han chủ động liên lạc trước: “Anh ấy có tố chất dẫn dắt tuyệt vời, vì vậy anh ấy đã liên lạc với tôi trước. Nhờ đó, chúng tôi đã có thể chia sẻ tin vui này”. Họ cực kỳ hợp nhau, từ sở thích cá nhân, gu phim ảnh và thời trang. 2 ngôi sao đình đám luôn tôn trọng và ủng hộ lẫn nhau, đó là cách mối quan hệ dần tiến triển và đã đi đến hôn nhân.

Với một nụ cười rạng rỡ, Tiffany nói thêm “Tôi rất hạnh phúc”, bày tỏ sự phấn khởi và niềm vui về cuộc sống hôn nhân của mình. Cuối cùng, cô bày tỏ lòng biết ơn đối với người hâm mộ đã ủng hộ: “Cảm ơn các bạn rất nhiều vì tất cả sự quan tâm và tình yêu thương".

Byun Yo Han là người liên lạc trước, chủ động dẫn dắt mối quan hệ. Ảnh: Koreaboo

Trong SNSD, ai cũng nghĩ Sooyoung sẽ là cô dâu đầu tiên. Lý do là bởi cô đã hẹn hò với nam diễn viên Jung Kyung Ho từ năm 2012. Tuy nhiên trong ngày 13/12 năm ngoái, Byun Yo Han cùng Tiffany đã "gây nổ" Kbiz khi thông báo đang hẹn hò nghiêm túc để hướng tới hôn nhân. Thông tin này khiến khán giả ngạc nhiên bởi không ai nghĩ giữa thành viên SNSD và tài tử đình đám lại có mối quan hệ tình cảm sâu đậm, họ không để lộ "hint" hẹn hò nào.

Được biệt, cặp đôi nên duyên từ tác phẩm Uncle Samsik năm 2024. Từ những "phản ứng hóa học" trên màn ảnh, Byun Yo Han - Tiffany đã thành đôi ở ngoài đời, đi từ hẹn hò đến quyết định kết hôn. Và đến ngày 27/2, cặp đôi đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng. Họ chưa ấn định ngày tổ chức hôn lễ, đang cân nhắc một lễ cưới đơn giản theo hình thức buổi lễ cảm tạ, với sự tham dự của gia đình hai bên.

Công ty quản lý nhấn mạnh 2 ngôi sao Kbiz kết hôn dựa trên nền tảng của sự tin tưởng sâu sắc và tình yêu dành cho nhau, hoàn toàn không có chuyện cưới chạy bầu. Thông tin nhanh chóng gây sốt mạng xã hội, khán giả đồng thời gửi lời chúc phúc đến cuộc sống hôn nhân của Tiffany và Byun Yo Han.

Tiffany - Byun Yo Han giờ đã chính thức trở thành vợ chồng. Ảnh: Instagram

Tiffany sinh năm 1989, có tên thật là Stephanie Young Hwang. Cô trưởng thành ở California (Mỹ) trước khi về Hàn lập nghiệp. Nữ ca sĩ được "ông lớn" SM Entertainment phát hiện khi mới 15 tuổi rồi trở thành thực tập sinh từ 2005. Sau 2 năm được đào tạo bài bản, Tiffany chính thức ra mắt với vai trò thành viên của SNSD và cùng nhóm nhạc quốc dân gặt hái loạt thành tích “vô tiền khoáng hậu” trong sự nghiệp. Năm 2017, cô rời SM Entertainment để theo đuổi sự nghiệp solo và gặt hái được nhiều thành công. Trong khi đó, Byun Yo Han sinh năm 1986, hơn Tiffany 3 tuổi. Anh nổi tiếng khắp châu Á nhờ loạt phim đình đám như Misaeng, Flying Dragons, Mr. Sunshine...

Cặp đôi nhận được vô số lời chúc phúc từ công chúng. Ảnh: Instagram

Nguồn: Allkpop