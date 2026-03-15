Đại mỹ nhân showbiz phải nuôi chồng thất nghiệp 7 năm, cãi nhau với ông xã 1 lần/tuần: “Anh ta rất hay lèm bèm”

Đại mỹ nhân Hàn Quốc Han Go Eun trở nên nổi tiếng qua nhiều bộ phim truyền hình gây tiếng vang như Goddess of Fire, Săn Nô Lệ,... Bên cạnh những thành công trong sự nghiệp, cuộc hôn nhân của cô với người chồng ngoài ngành giải trí kém 4 tuổi có tên Shin Yeong Soo cũng khiến báo giới xứ củ sâm tốn nhiều giấy mực.

Được biết, Shin Yeong Soo từng làm quản lý tại 1 kênh mua sắm qua truyền hình, nhưng anh đã nghỉ việc suốt 7 năm qua và hiện sống dựa vào tiền của vợ. Xuất hiện trên kênh YouTube của Han Go Eun vào hôm 14/3, Shin Yeong Soo cho biết mỗi tuần vợ chồng anh cãi nhau 1 lần. Ông xã Han Go Eun bổ sung thêm thông tin đáng chú ý: “Nhưng người chiến thắng sau cùng luôn là vợ tôi”.

Han Go Eun nuôi người chồng thất nghiệp suốt 7 năm qua. Cặp đôi tuần nào cũng cãi lộn nhau. Ảnh: Naver

Trước đó, trên 1 talk show được phát sóng trên YouTube, Han Go Eun từng không ngần ngại bóc phốt ông xã thất nghiệp: “Sang đến năm thứ 10 của hôn nhân, chồng tôi dạo này bắt đầu có dấu hiệu ‘lệch nhịp’, không còn cư xử như trước nữa. Đôi khi tôi còn cân nhắc xem có nên... xử anh ấy hay không. Tại sao đàn ông lại hay cằn nhằn thế nhỉ? Tôi cảm thấy càng có tuổi thì anh ấy (Shin Yeong Soo) lại càng hay càu nhàu”.

Han Go Eun bóc phốt ông xã Shin Yeong Soo công khai. Ảnh: X

Dù tâm tính đã có phần thay đổi sau khi thất nghiệp lâu năm và thỉnh thoảng làm mất lòng vợ nhưng nhìn chung Shin Yeong Soo vẫn dành cho bà xã sự tôn trọng lớn. Ông xã Han Go Eun bày tỏ: “Tôi cảm nhận rõ rệt cô ấy (Han Go Eun) là người mà mình có thể tin tưởng và dựa vào. Những lúc tôi ốm đau hay rơi vào tình cảnh tồi tệ, vợ luôn ở bên cạnh và hỗ trợ tinh thần cho tôi. Ví dụ như lần gia đình bên nội có tang sự hay khi tôi gặp áp lực lớn trong cuộc sống, cô ấy luôn ở bên cạnh và động viên tôi. Thú thực là cô ấy còn mang lại cho tôi sự ổn định về mặt vật chất nữa. Tôi hiện sống mà không phải lo lắng về chuyện tiền bạc”.

Những chia sẻ của ông xã Han Go Eun đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Ảnh: Nate

Han Go Eun và Shin Yeong Soo kết hôn cách đây 11 năm.

Han Go Eun sinh năm 1975 ở Hàn Quốc, nhưng đã sinh sống ở Mỹ từ khi học cấp 2 đến hết Đại học. Nhờ sắc vóc ấn tượng, cô tham gia Cuộc thi Siêu mẫu ưu tú Hàn Quốc khi vừa tròn 20 tuổi. Sau vài năm làm người mẫu, cô bắt đầu lấn sân diễn xuất vào năm 1998. Ban đầu, năng lực diễn xuất của Han Go Eun không được đánh giá cao, nhưng cô đã dần tiến bộ và nhận được nhiều lời khen ngợi.

Trong giai đoạn từ năm 2001-2003, cô từng hẹn hò với nam ca sĩ đình đám Joon Park của nhóm nhạc quốc dân tại Hàn Quốc g.o.d. Đến năm 2015, Han Go Eun kết hôn với chồng hiện tại là Shin Yeong Soo. Chồng cô từng làm quản lý tại 1 công ty mua sắm qua truyền hình nhưng sau đó đã từ chức để tập trung chăm sóc người cha bị bệnh. Ở độ tuổi 51, mỹ nhân màn ảnh xứ Hàn vẫn sở hữu nhan sắc và vóc dáng vô cùng trẻ trung, khiến bao người ngưỡng mộ.

Han Go Eun trẻ trung, xinh đẹp ở tuổi 51. Ảnh: X

Han Go Eun xuất hiện trong 1 phân cảnh cùng Yoon Eun Hye trong bộ phim Love Alert. Ảnh: Naver

Nguồn: MK