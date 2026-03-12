Chồng Tiffany (SNSD) đêm hôm nhắn tin với nữ chính The Art of Sarah, nội dung gì mà phải xoá vội?

Tiffany (SNSD) đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn với tài tử đình đám Byun Yo Han hồi cuối tháng 2. Cũng từ đây, hàng loạt tương tác của 2 ngôi sao với các đồng nghiệp khác giới trong quá khứ bỗng bị dân mạng “đào xới” nhiệt tình.

Tới sáng 11/3, tờ Mydaily cho hay, đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện giữa Byun Yo Han và nữ minh tinh Shin Hye Sun (phim The Art of Sarah) trong talk show Salon Drip 2 hồi tháng 5/2024 vừa bất ngờ được chia sẻ rần rần trở lại trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Trong video, Byun Yo Han thú nhận trước khi tham gia ghi hình show Salon Drip 2 đã nhắn tin cho Shin Hye Sun vào lúc đêm muộn trên ứng dụng KakaoTalk để cùng bàn bạc, thảo luận. Shin Hye Sun cho biết thêm: “Vì chúng tôi phải đi quảng bá nên anh ấy có nhắn tin hỏi han ‘Hye Sun ơi, tình trạng hôm nay của em thế nào rồi?’. Và tôi đã nhắn lại ‘Còn anh thì sao ạ?’. Sau đó, anh Yo Han phản hồi lại rằng ‘Anh say khướt rồi’. Khi tôi định vào trả lời comment thì anh ấy đã xóa mất tiêu tin nhắn đó rồi. Sau đó, anh ấy gửi lại 1 tin nhắn khác có nội dung là ‘Tốt! Chúng ta hãy cộng tác thật vui vẻ nhé!’. Thực ra tôi đã đọc hết tin nhắn mà anh Yo Han gửi đi rồi xóa trước đó rồi”.

Byun Yo Han say khướt, đêm hôm khuya khoắt còn nhắn tin cho Shin Hye Sun. Ảnh: Naver

Byun Yo Han vội phân trần về hành động đột nhiên xóa tin nhắn: “Thực ra sau lịch trình hôm đó, tôi có 1 buổi tiệc rượu không thể từ chối. Đúng là tôi đã viết từ ‘Say khướt’ trong tin nhắn gửi cho Hye Sun, nhưng tôi xóa comment không phải vì từ đó đâu, mà là vì cái biểu tượng cảm xúc (có dấu hiệu thả thính) ở phía sau cơ. Tôi thấy cái icon đó khiến giọng điệu qua tin nhắn của mình trở nên không giống với bình thường nên mới vội xóa đi”.

Shin Hye Sun còn bóc mẽ tiếp đàn anh Byun Yo Han ở 1 lần “trượt tay” khác: “Lần trước khi cùng quảng bá phim với nhau, chúng tôi nhắn tin động viên đối phương cùng làm việc chăm chỉ. Anh ấy lỡ tay bấm ‘thả tim’ vào tin nhắn phản hồi của tôi. Ngay lập tức, anh ấy cuống lên nhắn lại cho tôi là ‘Này, anh lỡ tay bấm thả tim nhầm đấy nhé. Mà anh cũng không biết cách xóa cái biểu tượng trái tim này thế nào’ trong sự hoảng hốt”.

MC Jang Do Yeon thắc mắc trước thái độ của Byun Yo Han khi lỡ thả tim nhầm: “Ủa mà thả tim như vậy thì có làm sao đâu?”. Tiền bối họ Jang vừa dứt lời, Byun Yo Han liền lên tiếng giải thích: “Thì lúc đó cảm xúc của em không phải kiểu như vậy. Em cứ hỏi mãi cách xóa cái biểu tượng trái tim đó như thế nào. Lúc đó em còn nghĩ đến cả mẹ mình nữa, vì ngay cả với mẹ mà em còn chưa bao giờ thả tim như thế nữa ý”.

Màn tương tác giữa Byun Yo Han - Shin Hye Sun trong show Salon Drip 2 đã gây xôn xao mới đây. Ảnh: Nate

Việc Byun Yo Han vội xóa tin nhắn gửi cho Shin Hye Sun và hoảng hốt vì thả tim nhầm cho đối phương đã thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Đáng nói, vào thời điểm đó, tài tử họ Byun đang quay phim Uncle Samsik cùng Tiffany và 2 ngôi sao này cũng được cho là đang mập mờ với nhau trên phim trường. Xâu chuỗi 2 sự việc, công chúng đã dành cho Byun Yo Han nhiều lời khen “có cánh” vì cho rằng anh đã vạch rõ ranh giới với bạn diễn Shin Hye Sun khi đang qua lại với mỹ nhân SNSD: “Tiffany đúng là có mắt nhìn người”, “Anh ấy vạch rõ giới hạn vì lúc đó đang mập mờ với Tiffany chứ còn gì nữa” ,...

Thì ra Byun Yo Han vạch rõ ranh giới với Shin Hye Sun vì khi ấy anh đang mập mờ với Tiffany. Ảnh: X

Nguồn: Mydaily