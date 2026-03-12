Xôn xao hình ảnh Trịnh Sảng hói cả đầu, nhan sắc lao dốc sau khi làm vợ bé đại gia

Trịnh Sảng tuy đã rời khỏi showbiz sau loạt ồn ào bê bối nhưng “nhất cử nhất động” từ cô vẫn liên tục được công chúng theo dõi sát sao. Tới chiều 11/3, truyền thông xứ Trung gây xôn xao khi công bố những hình ảnh mới đây của nữ diễn viên đình đám 1 thời trong thời gian sinh sống ở Mỹ. Trong loạt hình, Trịnh Sảng xuất hiện với tâm trạng vui vẻ, rạng rỡ, và điều này cho thấy nữ diễn viên đã dần hồi phục được trạng thái tinh thần sau thời gian mắc trầm cảm.

Đặc biệt, công chúng đã đổ dồn sự chú ý vào diện mạo của nữ diễn viên Cùng Ngắm Mưa Sao Băng ở thời điểm hiện tại sau ồn ào làm vợ bé đại gia. Trước ống kính, Trịnh Sảng lộ nhan sắc kém lung linh hơn so với thời còn “làm mưa làm gió” ở Cbiz. Thậm chí, nhiều khán giả còn nhận xét, nữ diễn viên sinh năm 1991 hiện tại đã mất hết hào quang và khí chất của người nổi tiếng sau khi rời xa ánh đèn sân khấu.

Chưa dừng lại ở đó, ở hình chụp cận mặt, nữ diễn viên đình đám 1 thời lộ hẳn dấu hiệu hói đầu với mái tóc thưa thớt cùng đường chân tóc thụt lùi rất rõ rệt.

Trịnh Sảng xuất hiện với diện mạo kém lung linh hơn hẳn so với thời còn hoạt động và tỏa sáng ở showbiz (ảnh phải). Ảnh: Sohu

Trạng thái tinh thần của nữ diễn viên họ Trịnh ở hiện tại cũng khởi sắc lên trông thấy sau thời gian mắc trầm cảm. Ảnh: Sohu

Tuy nhiên, cô lộ rõ dấu hiệu hói đầu sau ồn ào làm vợ bé của đại gia. Ảnh: Weibo

Còn nhớ cách đây 5 năm, Trịnh Sảng đánh mất hoàn toàn sự nghiệp đỉnh cao vì bị bạn trai cũ Trương Hằng tố cáo nhờ người mang thai hộ rồi đòi phá bỏ thai nhi 7 tháng tuổi, bỏ rơi con song sinh sau khi chào đời. Hành vi của Trịnh Sảng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm đạo đức làm người khiến công chúng phẫn nộ. Không lâu sau, cô dính thêm bê bối trốn thuế. Các cơ quan quản lý nghệ thuật Trung Quốc ngay lập tức ra lệnh cấm sóng Trịnh Sảng. Sự nghiệp của nữ diễn viên “bay màu” chỉ trong 1 ngày. Chưa dừng lại ở đó, cô còn nợ các đối tác 200 triệu NDT (khoảng 7.000 tỷ đồng) vì vụ bê bối chấn động năm xưa.

Sau khi rời khỏi showbiz Trung Quốc với khoản nợ khổng lồ, Trịnh Sảng sang Mỹ sinh sống. Con song sinh của cô được bạn trai cũ Trương Hằng nuôi dưỡng. Nữ diễn viên chỉ được gặp gỡ, đưa con đi chơi theo lịch định kỳ hàng tháng.

Trịnh Sảng - Trương Hằng có con song sinh bằng cách nhờ người mang thai hộ. Tuy nhiên, cả 2 sau đó chia tay và xảy ra đấu tố tình ái. Ảnh: 163

Trịnh Sảng hiện sống nương nhờ đại gia có gia đình Diệp Diên Vỹ. Nhiều nguồn tin cho biết nữ diễn viên đã bí mật sinh con cho người tình. Trịnh Sảng bắt đầu qua lại với Diệp Diên Vỹ từ năm 2024. Cô chấp nhận làm người tình của vị đại gia lừa đảo này vì hết đường sống sau khi tài sản cạn kiệt, không có công ăn việc làm, lại thêm việc bị các chủ nợ thuê xã hội đen lùng sục khắp nước Mỹ để đòi tiền. Đáng chú ý, Diệp Diên Vỹ nằm trong danh sách tội phạm kinh tế bị truy nã gắt gao, chỉ cần về nước lập tức bị bắt giam.

Trịnh Sảng hiện đang trốn nợ ở Mỹ sau khi hết đường trở lại showbiz Trung Quốc. Ảnh: 163

Nhiều nguồn tin cho biết nữ diễn viên 9X đã sinh con cho đại gia Diệp Diên Vỹ. Ảnh: Weibo

Nguồn: Weibo, Sohu