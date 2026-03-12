Ngày 11/3, trên trang cá nhân, LyLy đăng tải loạt hình ảnh trong chuyến du lịch cùng hội bạn thân. Nữ ca sĩ khoe khoảnh khắc tận hưởng khung cảnh biển xanh, không khí nghỉ dưỡng thoải mái khiến nhiều người thích thú. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý hơn cả là sự xuất hiện của Anh Tú trong chuyến đi này.

Trong một bức ảnh được chia sẻ, LyLy và Anh Tú cùng ngồi trên chiếc thuyền nhỏ giữa biển, khoảnh khắc tự nhiên nhưng nhanh chóng khiến cộng đồng mạng bàn tán rôm rả. Chuyến đi này chỉ có một nhóm nhỏ bạn bè thân thiết. Việc LyLy và Anh Tú cùng góp mặt trong chuyến du lịch riêng tư càng khiến dân tình thêm chắc mẩm về mối quan hệ đặc biệt giữa cả hai.

LyLy "xả ảnh" du lịch với hội bạn, dĩ nhiên không thể thiếu Anh Tú kè kè kế bên

Anh Tú và LyLy đã vướng nghi vấn hẹn hò từ lâu. Cặp đôi thường xuyên bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau trong các dịp tụ họp bạn bè hay sự kiện. Dù chưa từng chính thức lên tiếng xác nhận mối quan hệ, cả hai cũng không hề né tránh khi đứng chung khung hình hay dành cho nhau những cử chỉ thân thiết trước công chúng.

Trên mạng xã hội, tương tác của Anh Tú và LyLy cũng khiến nhiều người phải "lụy tim". Từ những bình luận qua lại đầy ẩn ý cho đến các lần check-in trùng địa điểm, mọi chi tiết đều khiến cư dân mạng thêm phần chắc chắn về mối quan hệ đặc biệt giữa hai nghệ sĩ.

Không chỉ khán giả, nhiều đồng nghiệp trong showbiz cũng thường xuyên trêu ghẹo cặp đôi mỗi khi có dịp. Đơn cử như vừa qua, sau khi đóng cặp với Vĩnh Đam trong Thỏ Ơi!!, nhiều fan "đẩy thuyền" LyLy và đàn em. Khi đến Hà Nội cinetour, LyLy và Vĩnh Đam đã có dịp "giáp mặt" với Anh Tú và khoảnh khắc của bộ 3 này được Trấn Thành ghi lại. Nhiều người trêu ghẹo Anh Tú như đang đi "giữ của" trong lúc bạn gái làm việc, ngay cả Trấn Thành cũng thích thú mà chọc ghẹo không ngừng.

Trấn Thành thích thú chia sẻ màn hội ngộ lầy lội giữa một bên là bạn trai trong phim và một bên là "nửa kia" ngoài đời

Từ một người bạn chung, Anh Tú và LyLy có cơ duyên gặp gỡ và nhanh chóng trở nên thân thiết. Cả hai lần đầu hợp tác trong một sản phẩm âm nhạc vào năm 2020. Kể từ đó, khán giả thường xuyên bắt gặp bộ đôi xuất hiện cùng nhau.

Thời gian gần đây Anh Tú còn nhiều lần đăng tải những đoạn hội thoại hoặc nội dung hài hước xoay quanh việc bị gia đình "hối cưới". Những chi tiết này nhanh chóng khiến cư dân mạng liên tưởng ngay đến LyLy và đặt câu hỏi liệu ngày cả hai chính thức "chốt đơn" có còn xa.

Anh Tú và LyLy liên tục được fan hối công khai sau nhiều năm hẹn hò

