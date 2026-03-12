Tóc Tiên trở về biệt thự chung với Touliver

Không căng thẳng như những lời đồn thổi trên MXH, Tóc Tiên vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp, tri kỷ với Touliver sau biến cố hôn nhân. Nữ ca sĩ cho biết giữa cả hai còn nhiều vấn đề cần giải quyết nên vẫn giữ liên hệ sau khi đường ai nấy đi. Tóc Tiên sinh sống một mình ở căn hộ, Touliver vẫn ở lại căn biệt thự từng là tổ ấm của cả hai.

Cho đến mới đây, "thánh soi" phát hiện Tóc Tiên đã check in bên trong căn nhà từng chung sống với chồng cũ. Theo đó, nữ ca sĩ mặc trang phục ở nhà thoải mái, khoe một góc vườn đầy cây và hoa. Trước đó ít ngày, Tóc Tiên cũng khoe 1 cái cây cô trồng 6 năm đã ra hoa. 6 năm trùng khớp với khoảnh thời gian Tóc Tiên và Touliver dọn về ở trong biệt thự này.

Từ những chi tiết này, nhiều cư dân mạng cho rằng sau một thời gian dài chuyển ra ngoài sinh sống, nữ ca sĩ có thể đã quay lại thăm lại ngôi nhà cũ. Dù chỉ là những khoảnh khắc đời thường, nhưng với nhiều người, việc Tóc Tiên thoải mái xuất hiện tại căn biệt thự từng là tổ ấm của cả hai phần nào cho thấy mối quan hệ văn minh và sự tôn trọng mà cô và Touliver dành cho nhau sau khi chia tay.

Tóc Tiên check in bên trong căn biệt thự từng sinh sống với Touliver

Cô khoe cây trồng suốt 6 năm đã ra hoa, trước đây Tóc Tiên rất thường xuyên cập nhật tình hình hoa cỏ bên trong sân vườn

Biệt thự của Tóc Tiên và Touliver rất bề thế, nhiều không gian xanh

Trước khi tan vỡ, Tóc Tiên và Touliver được biết đến là những nghệ sĩ sở hữu khối tài sản khủng. Cả hai sinh sống trong căn biệt thự bề thế, thiết kế mang đậm cá tính của cặp đôi ở TP.HCM. Căn nhà này được xây dựng và dọn về sinh sống sau khi Tóc Tiên và Touliver tổ chức đám cưới. Thời điểm cả hai còn bên nhau, Tóc Tiên rất thích lên đồ check in khoe mọi góc bên trong căn nhà. Khi thông tin cả hai ly hôn được công bố, trên MXH xuất hiện nhiều bài đăng căn biệt thự này đang được rao bán.

Ngoài biệt thự ở TP.HCM, Tóc Tiên còn sở hữu một căn biệt thự làm dịch vụ cho thuê tại Đà Lạt. Tóc Tiên từng chia sẻ EKEHaus là dự án được cô ấp ủ trong thời gian dài, với chi phí xây dựng lên tới khoảng 10 tỷ đồng và tọa lạc tại khu vực được đánh giá là khá đắt đỏ của thành phố sương mù. Theo lời nữ ca sĩ, homestay này chính thức mở cửa đón khách từ tháng 3/2020, nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng cũng như những người yêu thích du lịch và kiến trúc.

Suốt thời gian qua, Touliver vẫn ở lại biệt thự này

Sau khi thông tin cả hai ly hôn được công bố, trên mạng xuất hiện bài đăng căn nhà này bị rao bán nhưng chính chủ chưa lên tiếng xác nhận

Ảnh: Instagram nhân vật