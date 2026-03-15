Tài tử Avengers nhận trát kiện dài 549 trang, phải ra hầu tòa

Mới đây, tài tử Jeremy Renner (thủ vai Hawkeye trong loạt phim Avengers) đã vướng phải một vụ kiện cáo. Cụ thể, ngôi sao Hollywood 55 tuổi đã bị Marnie Reeves - một người phụ nữ sống ở bang California (nước Mỹ) đưa ra tòa với đơn kiện dài tới 549 trang.
Theo Marnie Reeves, cô đang hẹn hò với "thần tiễn" Jeremy Renner, nhưng lại bị anh và người nhà liên thủ lừa mất hơn 20.000 USD (525,7 triệu đồng). Rõ ràng, với ngôi sao đình đám gia tài 80 triệu USD (2.103 tỷ đồng), đây chỉ là số tiền rất nhỏ nên netizen cảm thấy thông tin Jeremy Renner lừa tiền bạn gái có gì đó sai quá là sai.
Theo Marnie Reeves chia sẻ, duyên phận giữa cô và Jeremy Renner bắt đầu từ tháng 4/2023 - khi cô vừa thoát khỏi cuộc hôn nhân ác mộng kéo dài 20 năm. Cũng trong khoảng thời gian này, diễn viên Avengers vừa thoát khỏi cửa tử sau tai nạn kinh hoàng với máy cày tuyết và báo tin vui trên MXH.
Marnie Reeves đã nhấn like trên bài viết của Jeremy Renner và cuộc sống của cô cũng rẽ ngang từ đó. Một tài khoản chưa xác thực tự nhận là Jeremy Renner đã chủ động tìm đến với Marnie Reeves. Sau vài lần trò chuyện video, thấy được bóng hình mờ mờ ảo ảo khi đang lái xe rất giống với Jeremy Renner, cô gái này đã "tin sái cổ", cho rằng mình thực sự quen biết với người nổi tiếng.
Người này không chỉ quan tâm hết mực, thường xuyên an ủi, hỏi thăm, trò chuyện về quê nhà California mà còn giới thiệu tài khoản MXH của mẹ mình cho Marnie Reeves, cho cô số điện thoại riêng. Cũng từ đó, cô chìm sâu trong lưới tình, mỗi ngày "nấu cháo điện thoại" với người tình qua mạng.
Thế nhưng chẳng bao lâu sau, một người tự nhận là quản lý của Jeremy Renner đã liên lạc và gây áp lực với Marnie Reeves, bắt cô phải chi tiền mua "giấy thông hành cho fan VIP" để có thể tiếp tục liên lạc riêng với ngôi sao Hollywood.
Vì lý do này, cô gái đến từ bang California đã chi 23.450 USD (616,4 triệu đồng) để duy trì mối quan hệ "ảo" và mong mỏi có thể tiến thêm một bước với nam thần ngoài đời thực. Thế nhưng, tháng 12 năm ngoái, Marnie Reeves phải bẽ bàng khi đến sân bay Sacramento chờ cả đêm vẫn chẳng gặp được Jeremy Renner. Lúc này cô mới biết mình bị mất cả tình lẫn tiền và quyết định làm lớn chuyện.
Cư dân mạng cho rằng Marnie Reeves đã rơi vào một bẫy rập tinh vi trên MXH và bị mất tiền oan. Còn về phía Jeremy Renner, nhiều khả năng anh đã bị kẻ xấu mạo danh để lừa đảo trục lợi bất chính. Giữa lùm xùm kiện tụng, luật sư của tài tử vũ trụ Marvel đã tỏ thái độ khá gắt. Họ chỉ trích rằng vụ kiện này "cực kỳ vớ vẩn và vô nghĩa", đồng thời nghi ngờ Marnie Reeves cố ý bày trò gây sự sau khi bị lừa dối trên MXH.
Thực tế, từ nhiều năm trước, Jeremy Renner đã lên tiếng cảnh báo người hâm mộ về những trò lừa "ảo". Anh cho biết, mình tuyệt đối sẽ không đòi tiền trên MXH, hi vọng đừng ai mắc mưu để rồi mất tiền oan. Thế nhưng, Marnie Reeves vẫn mờ mắt trước chiếc bẫy tình cảm và bị lừa đầy cay đắng, khiến netizen vừa thương lại vừa trách. Được biết, phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo này sẽ diễn ra vào tháng 8/2026 và nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.
Jeremy Renner bắt đầu sự nghiệp từ năm 1995 với vai diễn đầu tay trong phim National Lampoon's Senior Trip. Anh từng góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình nhưng tác phẩm khiến Jeremy nổi tiếng toàn cầu là vai Clint Barton/Hawkeye trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel.
Về đời tư, Jeremy Renner kết hôn với Sonni Pacheco vào năm 2014 và có một con gái chung. Tuy nhiên họ đã ly hôn năm 2015 và chia sẻ quyền nuôi con gái. Ngày 1/1/2023, anh gặp tai nạn nghiêm trọng với máy cày tuyết. Tài tử này gãy 38 xương và chấn thương ngực nặng khi cứu cháu trai, phải phẫu thuật và hồi phục kéo dài, nhưng đã trở lại diễn xuất vào năm 2025.