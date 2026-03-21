Hỗn loạn cảnh 2 ca sĩ dùng cần cẩu rải tiền cho 500 người sau khi trúng số độc đắc

Ngày 21/3, tờ Dailynews đưa tin 2 ca sĩ chuyên hát nhạc truyền thống của Thái Lan là Somjit Bo Thong và Mae Kru Homhual Theprungruang trúng số độc đắc 2 triệu baht (hơn 1,6 tỷ đồng). Sau khi gặp vận may bất ngờ, Somjit Bo Thong và Mae Kru Homhual Theprungruang quyết định dùng số tiền này để xây dựng tượng Phật tại chùa Wat Pa Ban Mueang nằm ở tỉnh Udon Thani.

Buổi lễ dâng lễ vật và đặt viên đá nền xây tượng Phật của Somjit Bo Thong và Mae Kru Homhual Theprungruang tại chùa, đã thu hút 500 dân làng kéo tới xem. Ngoài ca hát cúng thần linh, 2 ca sĩ này còn phát tiền cho người dân, với tổng số tiền là 100.000 baht (hơn 80 triệu đồng).

Hai ca sĩ Thái Lan (mặc đồ vàng) trúng số độc đắc hơn 1,6 tỷ đồng và quyết định dùng tiền này để xây tượng Phật cũng như làm từ thiện. Ảnh: Dailynews.

Theo đó, Somjit Bo Thong và Mae Kru Homhual Theprungruang đã thuê cần cẩu nâng họ lên cao để rải các tờ tiền có mệnh giá 20 baht (16.000 đồng), 100 baht (80.000 đồng), đồng xu may mắn và các gói quà cho người dân bên dưới.

Hoạt động phân phát tiền, quà của Somjit Bo Thong và Mae Kru Homhual Theprungruang gây ra cảnh tượng hỗn loạn khi đám đông bên dưới chen lấn, cố nhảy lên cao và vươn tay ra để bắt tiền vì tin rằng việc này sẽ giúp họ may mắn, có tài lộc . Thời sự Thái Lan sau đó cũng đã đưa tin về sự kiện rải tiền của Somjit Bo Thong và Mae Kru Homhual Theprungruang.

Thời sự Thái Lan đưa tin về vụ dùng cần cẩu rải tiền của Somjit Bo Thong và Mae Kru Homhual Theprungruang. Nguồn: CH7 News.

Người dân bên dưới đã chen lấn, xô đẩy để bắt được tiền tạo ra cảnh tượng hỗn loạn. Ảnh: Dailynews.

Theo nữ ca sĩ Mae Kru Homhual Theprungruang, đây không phải lần đầu bà trúng số. Mae Kru Homhual Theprungruang đã thắng xổ số vài tuần 1 lần trong 6-7 năm qua, với số tiền từ hàng trăm đến hàng nghìn baht. Vì vậy, bà đã nhiều lần tổ chức các sự kiện gây quỹ để trùng tu chùa, phát tiền từ thiện cho người dân nhưng đây là đầu dùng cần cẩu để rải tiền.

