Phát hiện 1 Á hậu bán penthouse lỗ nửa giá, chính thức kết thúc với người tình hơn 26 tuổi

Ngày 20/3, tờ Sohu đưa tin Quách Gia Văn - Á hậu 2 Hoa hậu Hong Kong 2015 - vừa bán tháo căn penthouse tại Cửu Long Đường (Hong Kong, Trung Quốc), với giá 78 triệu HKD (262 tỷ đồng). Bất động sản hạng sang này là quà mà tỷ phú Lý Trạch Giai tặng Quách Gia Văn trong lúc yêu đương mặn nồng. Thời điểm mua, nó có giá lên tới 130 triệu HKD (hơn 436 tỷ đồng).

Hiện tại, căn biệt thự này bị Quách Gia Văn bán lỗ 1/2 giá trị gốc. Dù lỗ nặng, song với Quách Gia Văn đây vẫn là một thương vụ giao dịch "lời to". Cô không bỏ ra đồng nào mua penthouse, nhưng vẫn đút túi trăm tỷ. Với việc bán đi "tổ ấm tình yêu", Quách Gia Văn đã chính thức chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ với Lý Trạch Giai.

Quách Gia Văn bán lỗ căn penthouse từng được tỷ phú Lý Trạch Giai tặng khi hẹn hò. Ảnh: HK01.

Được biết, Quách Gia Văn và tỷ phú Lý Trạch Giai trục trặc từ năm 2021 vì sự chen chân của Lâm Tuyên Dư - Á hậu Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc 2016.

Sau khi dây dưa thêm 1 khoảng thời gian, cả hai đường ai nấy đi. Quách Gia Văn rời công ty giải trí của tình cũ tỷ phú. Mất đi chỗ dựa kinh tế lẫn tinh thần, người đẹp này lao đao, chật vật tìm đường trở lại ngành giải trí. Cô phải nhận lời biểu diễn ở sự kiện bình dân, chụp ảnh quảng cáo cho các cửa hàng quần áo nhỏ lẻ, tiếp thị sản phẩm trên trang cá nhân để kiếm thu nhập.

Mối quan hệ của Quách Gia Văn và người tình tỷ phú đổ vỡ vì sự xuất hiện của Lâm Tuyên Dư (ảnh phải). Ảnh: Sina.

Từ năm 2024, Á hậu thử sức kinh doanh chuỗi làm đẹp. Hiện tại, Quách Gia Văn là chủ của hai tiệm nail - spa tại các khu vực đắc địa ở Hong Kong (Trung Quốc), đồng thời còn góp vốn vào các cơ sở làm đẹp khác.

Dù tình hình kinh doanh rất phát đạt, song việc mỗi tháng phải chi trả hơn 200.000 HKD phí dịch vụ cho căn penthouse (hơn 671 triệu đồng), là 1 gánh nặng kinh tế với Quách Gia Văn. Do đó, cô đã chấp nhận từ bỏ cuộc sống xa hoa, dọn sạch sẽ đồ đạc, bán tống bán tháo căn hộ hạng sang từng được tình cũ tỷ phú tặng.

Quách Gia Văn từ bỏ cuộc sống xa hoa sau khi tan vỡ với Lý Trạch Giai. Ảnh: Instagram.

Quách Gia Văn sinh năm 1992, gây chú ý sau khi đạt giải Á hậu 2 Hoa hậu Hong Kong 2015. Không lâu sau, cô bị bắt gặp hẹn hò tỷ phú hơn mình 26 tuổi Lý Trạch Giai và rời đài TVB.

Lý Trạch Giai - con trai của tỷ phú Lý Gia Thành - là một trong những doanh nhân giàu có bậc nhất xứ Hương Cảng. Năm 2016, ông đứng thứ 15 trong danh sách những người giàu nhất Hong Kong (Trung Quốc) theo thống kê của Forbes, với khối tài sản hơn 4,4 tỷ USD (114 nghìn tỷ đồng).

Lý Trạch Giai từng qua lại với nữ diễn viên Lương Lạc Thi và có 3 con. Hậu chia tay Lương Lạc Thi, Lý Trạch Giai cũng tặng người cũ siêu biệt thự 1,5 tỷ HKD (4.900 tỷ đồng), đồng thời chu cấp nuôi con 60 triệu HKD (199 tỷ đồng)/năm.

Nguồn: Sina, Sohu