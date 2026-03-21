Hé lộ bên trong căn biệt thự của doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền và cố diễn viên Quý Bình

Mới đây, doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền gây xôn xao dư luận khi bị bắt tạm giam để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong vài tháng gần đây, doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền đã khoá mạng xã hội, không lộ diện và ít chia sẻ về cuộc sống. Tuy nhiên, thời điểm chuẩn bị đám cưới vào năm 2020, cố diễn viên Quý Bình từng chia sẻ đã chuẩn bị căn nhà để cả hai dọn về sống chung. Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền cũng nhiều lần hé lộ về "tổ ấm" này.

Căn nhà của doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền và cố diễn viên Quý Bình toạ lạc tại Quận 7, TP.HCM. Đây là căn biệt thự 3 tầng, có 1 tầng hầm và sân vườn. Nhìn từ bên ngoài, có thể thấy biệt thự của vợ chồng nghệ sĩ Quý Bình có diện tích rộng. Hai bên lối đi được trồng rất nhiều hoa hồng, có vườn rau xanh mát. Cố diễn viên Quý Bình từng chia sẻ vợ yêu thích hoa hồng nên anh đã trồng khắp căn nhà. Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền gọi căn nhà này là "full house" (ngôi nhà hạnh phúc).

Cố diễn viên Quý Bình từng chia sẻ về căn nhà này: "Trước đó một năm, chúng tôi đã xây xong nhà để lập gia đình. Tôi phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ mới an tâm tổ chức ngày trọng đại, rồi sau này còn phát triển công việc riêng. Gia đình không bắt chúng tôi phải ở chung. Hơn nữa, chúng tôi có sẵn cơ ngơi nên người thân cũng rất yên tâm".

Cố nghệ sĩ Quý Bình qua đời vào tháng 3/2025. Thời điểm đó, doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền vướng phải nhiều ý kiến trái chiều. Đến tháng 8/2025, doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền chia sẻ trên kênh Ống kính Việt Nam để làm rõ chuyện phân chia tài sản. Nữ doanh nhân cho biết: "Tới giờ phút này, tôi không có lấy tài sản nào của anh Bình hết, không có làm thừa kế nào luôn. Bữa mấy bạn là fan hâm mộ của anh Bình có chửi tôi về chiếc xe, tôi cũng chia sẻ luôn để mọi người hiểu đúng.

Chiếc xe của anh Bình không phải tên anh Bình cho nên về mặt pháp lý không phải của anh Bình. Trợ lý pháp chế của tôi cũng đã liên hệ với chủ xe để trả chiếc xe này lại. Tôi rất là cương quyết trả lại tại vì bây giờ pháp luật cũng rất là nghiêm minh. Tôi không có dùng xe từ khi biết không phải xe của anh Bình, không có chính chủ. Tài sản anh Bình bây giờ trong đầu tôi thì chỉ là Eric là của anh Bình để lại cho tôi. Tôi sẽ bảo vệ Eric tới hơi thở cuối cùng của mình luôn".

Chiều 20/3, dư luận không khỏi xôn xao trước thông tin doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền - vợ cố diễn viên Quý Bình - bị Công an TP.HCM bắt tạm giam. Theo Người Lao Động, ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết đã cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt để tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (sinh năm 1976) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội tại ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (tên gọi khác là Dự án Royal Streammy Villas) do Công ty CP TĐ TV Đầu tư xây dựng Kiên Giang chưa đủ điều kiện mở bán, cho thuê tài sản hình thành trong tương lai. Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH DV Bất động sản Đảo Vàng do bà Nguyễn Ngọc Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Mặc dù chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước; dự án chưa đủ điều kiện mở bán nhưng Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng đã tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu số tiền tương ứng 95% giá trị lô đất của dự án trên từ nhiều khách hàng.

Công ty Đảo Vàng chỉ được tìm kiếm khách hàng, khách hàng ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư và tiền của khách hàng phải được chuyển vào tài khoản của chủ đầu tư. Dù vậy, từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, Nguyễn Ngọc Tiền ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng số tiền 131,3 tỷ đồng.