Thông tin về việc phân chia tài sản của doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền và cố diễn viên Quý Bình

Sau thời gian sống kín tiếng, khoá MXH thì doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền - vợ cố nghệ sĩ Quý Bình gây xôn xao khi bị bắt để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngay thời điểm này, những thông tin liên quan đến cuộc sống, phát ngôn trong quá khứ của doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền bị nhắc lại. Trong đó, việc cô từng lên tiếng về việc phân chia tài sản sau khi cố diễn viên Quý Bình đột ngột qua đời được nhiều người quan tâm.

Cố diễn viên Quý Bình qua đời vào tháng 3/2025, khi đó doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền cùng gia đình chồng đứng ra tổ chức tang sự. Vào tháng 6/2025, doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền đã lên tiếng về việc tổ chức 100 ngày cho diễn viên Quý Bình để thu phong bì. Khi đó, Ngọc Tiền chia sẻ: "Mọi người nói là tôi đợi 100 ngày để nhận phong bì, thậm chí đó chỉ là lá thư thôi nhưng lại bị hiểu nhầm là phong thư tiền. Điều đó không làm tôi áp lực là tôi phải rải tro cốt sớm đâu. Tôi phải rải tro cốt anh sau 49 ngày là ý của gia đình lớn. Tôi không nói để đổ thừa vì hai bên đã gọi điện để trao đổi rõ ràng.

Tôi từng muốn lập mộ cho anh Quý Bình để ngày thanh minh có thể dắt con ra tảo mộ. Việc hoả táng không phải ý tôi nhưng đó là di nguyện của anh. Tôi không muốn rải tro cốt của chồng nhưng tôi không làm được. Tôi thấy bản thân mình tệ vì không đấu tranh về vấn đề này từ ban đầu. Nhưng bây giờ mọi thứ cũng đã qua rồi, tôi mong mọi người hoan hỉ. Hãy thương cho tôi, có những điều tôi cũng là lực bất tòng tâm".

Đến tháng 8/2025, doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền chia sẻ trên kênh Ống kính Việt Nam để làm rõ chuyện phân chia tài sản. Nữ doanh nhân cho biết: "Tới giờ phút này, tôi không có lấy tài sản nào của anh Bình hết, không có làm thừa kế nào luôn. Bữa mấy bạn là fan hâm mộ của anh Bình có chửi tôi về chiếc xe, tôi cũng chia sẻ luôn để mọi người hiểu đúng.

Chiếc xe của anh Bình không phải tên anh Bình cho nên về mặt pháp lý không phải của anh Bình. Trợ lý pháp chế của tôi cũng đã liên hệ với chủ xe để trả chiếc xe này lại. Tôi rất là cương quyết trả lại tại vì bây giờ pháp luật cũng rất là nghiêm minh. Tôi không có dùng xe từ khi biết không phải xe của anh Bình, không có chính chủ. Tài sản anh Bình bây giờ trong đầu tôi thì chỉ là Eric là của anh Bình để lại cho tôi. Tôi sẽ bảo vệ Eric tới hơi thở cuối cùng của mình luôn".

Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền khẳng định chưa từng mượn tiền hay tài sản gì của đồng nghiệp cố nghệ sĩ Quý Bình. "Hôm trước tôi chưa có nói gì, không mời gì hết thì cháu tôi đã chụp trên mạng người ta nói tôi thủy táng thu tiền, rồi tôi mượn tiền của Thành Lộc, Vân Trang... rồi mượn tiền ai đó", Ngọc Tiền từng bước xúc lên tiếng.

Từ sau khi cố nghệ sĩ Quý Bình qua đời, doanh nhân Ngọc Tiền vướng những bàn tán tiêu cực, công kích trên MXH. Liên quan đến vấn đề này, nữ doanh nhân cũng từng chia sẻ: "Tại sao chồng các bạn mất, người ta càng ủng hộ động viên mấy bạn, dỗ dành mất bạn, sao chồng tôi mất các bạn chửi tôi quá trời vậy. Mà tôi nhớ quá trình tôi lấy chồng tôi có làm phiền gì các bạn đâu. Tôi không có lên facebook, chưa bao giờ lên trang facebook công kích ai. Chỉ có 1 lần duy nhất là anh Bình nói status: 'Được ăn được nói mà không biết ơn... gì gì đó'. Nếu người tinh ý thì nên tra lại thời gian đó có drama nào, trong nghề nghiệp của anh. Nhưng khi anh sống chẳng ai nói gì mình, còn khi anh nằm xuống, Bình ơi sao ai bao nhiêu tội lỗi trút lên hết em vậy".

Theo thông tin trên Người Lao Động, doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng. Công ty này bị tố cáo có dấu hiệu đảo trong việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư để đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nền đất tại dự án khu biệt thự tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền và diễn viên Quý Bình kết hôn vào năm 2020. Đến năm 2022, cả hai chào đón một bé trai là con chung, doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền đã có 2 con riêng. Đến tháng 3/2025, cố diễn viên Quý Bình qua đời sau 5 năm điều trị ung thư não.