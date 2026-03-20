Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền - vợ cố diễn viên Quý Bình vừa bị bắt là ai?

Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thông tin này khiến dư luận đặc biệt quan tâm bởi bà Tiền là vợ của cố diễn viên Quý Bình - một nghệ sĩ quen mặt với khán giả truyền hình.

Nữ doanh nhân đứng sau Công ty Đảo Vàng

Nguyễn Ngọc Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS), doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và môi giới bất động sản. Trước khi bị bắt, Nguyễn Ngọc Tiền xây dựng hình ảnh một nữ doanh nhân bản lĩnh, từng nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu trong việc “đứng mũi chịu sào” giữa biến động kinh doanh.

Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng được thành lập từ năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng, sau đó nâng lên 20 tỷ đồng vào năm 2018. Theo giới thiệu, doanh nghiệp định vị là đơn vị phát triển bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng tại Phú Quốc.

Bà Nguyễn Ngọc Tiền

Bản thân bà Tiền từng chia sẻ mình là một trong những nhà đầu tư sớm tại thị trường này, tham gia vào các dự án biệt thự nghỉ dưỡng, nhà phố thương mại từ giai đoạn đầu.

Xuất thân trong gia đình kinh doanh, bà cho biết sớm hình thành tư duy thương trường và lựa chọn theo đuổi sự nghiệp thay vì lui về hậu phương. Trên truyền thông, nữ doanh nhân từng gây chú ý với phát ngôn: “Ham tiền là động lực để phát triển bản thân”.

Ngoài hoạt động kinh doanh, Nguyễn Ngọc Tiền được biết đến nhiều hơn sau khi kết hôn với diễn viên Quý Bình vào cuối năm 2020. Đám cưới của cặp đôi từng thu hút sự chú ý khi một bên là nghệ sĩ nổi tiếng, một bên là doanh nhân kín tiếng. Sau kết hôn, cả hai có một con chung và khá ít chia sẻ đời tư trước truyền thông.

Tháng 3/2025, Quý Bình qua đời ở tuổi 42 sau thời gian chống chọi với bệnh nặng, để lại nhiều tiếc thương trong giới nghệ sĩ và khán giả.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng của khách hàng

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, bà Tiền đã ký hợp đồng và thu của khách hàng tổng cộng 131,3 tỷ đồng. Trong đó, có 13 khách hàng tố cáo Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng bán 19 nền đất tại một dự án ở Phú Quốc, chiếm đoạt số tiền 41,2 tỷ đồng.

Dự án này được xác định chưa đủ điều kiện mở bán theo quy định. Dù vậy, công ty vẫn đứng ra tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng và thu tới 95% giá trị lô đất.

Một trường hợp điển hình là ông N.V.D., được giới thiệu mua đất và đã chuyển hơn 4,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi thanh toán, phía công ty không thực hiện cam kết, nhiều lần yêu cầu hoàn tiền nhưng không được giải quyết, dẫn đến việc làm đơn tố cáo.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của bà Nguyễn Ngọc Tiền có dấu hiệu cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.