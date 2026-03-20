Bắt giữ đối tượng truy nã Phạm Văn Thoại

Ngày 20/3, Công an phường Phú Mỹ (TP.HCM) đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã Phạm Văn Thoại (SN 1995, ngụ tỉnh Cà Mau) về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi” theo quy định của pháp luật.

Theo điều tra, vào đầu năm 2023, thông qua việc chơi game trên Internet, Phạm Văn Thoại đã làm quen với một em gái sinh năm 2008 tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đối tượng Phạm Văn Thoại bị bắt giữ

Sau thời gian liên lạc, đến ngày 22/3/2023, cả 2 hẹn gặp tại khu vực chợ Đất Sét, xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò. Lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết của nạn nhân, đối tượng Phạm Văn Thoại đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, ngày 18/8/2023, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Thoại. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành, bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã vào ngày 11/12/2023.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định và bắt giữ Phạm Văn Thoại khi đang lẩn trốn tại phường Phú Mỹ (TP.HCM); đồng thời di lý về Đồng Tháp để phục vụ công tác điều tra.