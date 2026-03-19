Thi hành lệnh bắt tạm giam cụ ông Nguyễn Hữu Mỹ SN 1968

Ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Mỹ (SN 1968, trú tổ Ngân Hà, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Mỹ (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Sáng cùng ngày, Công an phường Điện Bàn Bắc tiếp nhận đơn trình báo của chị Trần Thị Lan (SN 1985, trú tổ dân phố Viêm Tây 2, phường Điện Bàn Bắc) về việc bị mất trộm tài sản.

Theo trình báo, khoảng 15h45 ngày 16/3, chị Lan bán hàng tại khu vực sân Bưu điện Điện Thắng Bắc (tổ dân phố Bồ Mưng 2).

Đến khoảng 17h15 cùng ngày, khi kiểm tra ngăn tủ thì phát hiện 1 túi vải bên trong chứa gần 3 triệu đồng đã bị kẻ gian lấy trộm.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Điện Bàn Bắc khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, truy xét. Đến trưa cùng ngày, lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Nguyễn Hữu Mỹ, đồng thời thu hồi toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Mỹ theo đúng quy định của pháp luật, dưới sự giám sát của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10.

Tang vật thu giữ gồm: 1 túi vải và số tiền gần 3 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.