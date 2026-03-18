Khám xét, bắt giữ Nguyễn Thị Mỹ Dung và 4 người đàn ông

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa ngày 17/3/2026, Công an phường Tam Hiệp bất ngờ ập vào một phòng trọ tại tổ 12, khu phố 6. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Trịnh Xuân Vũ có biểu hiện nghi vấn. Kết quả test nhanh ngay sau đó xác định Vũ dương tính với ma túy.

Trước những chứng cứ rõ ràng, Vũ còn khai nhận: rạng sáng cùng ngày, đối tượng đã cùng Nguyễn Thị Mỹ Dung và Trần Quang Trường tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại phòng trọ. Nhanh chóng truy xét, lực lượng Công an đưa các đối tượng liên quan về làm việc. Cả Dung và Trường đều dương tính.

Các đối tượng Vũ, Dung và Trường

Không dừng lại ở đó, từ lời khai nóng, một mũi trinh sát lập tức triển khai truy bắt nguồn cung. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, tại một quán karaoke trên địa bàn, đối tượng Hoàng Tấn Tài – kẻ bán ma túy cho nhóm trên – đã bị bắt giữ.

Đối tượng Tài bị bắt tại quán karaoke

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 02 gói ni lon chứa tinh thể màu trắng trọng lượng 9.33gr và một gói nilon chứa 11 viên nén màu vàng nhạt (Tài khai là thuốc lắc ). Đáng chú ý, Tài còn bị làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho các đối tượng khác trước đó.

Tiếp tục mở rộng, lực lượng Công an lần ra mắt xích tiếp theo là Nguyễn Hoàng Anh. Khám xét, thu giữ thêm một gói nilon chứa tinh thể màu trắng trọng lượng khoảng 43.47gr và một gói nilon màu trắng chứa 39 viên nén màu vàng nhạt (Hoàng Anh khai thuốc lắc).

Đối tượng Hoàng Anh bị bắt giữ

Tang vật vụ án

Hiện Công an phường Tam Hiệp đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục đấu tranh, làm rõ toàn bộ đường dây, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.