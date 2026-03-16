Ngày 16/3, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép ma túy qua mạng xã hội, bắt giữ 6 đối tượng liên quan.

Hai đối tượng được xác định cầm đầu là vợ chồng Nguyễn Hoài Nam (SN 2000, trú xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Vọng (SN 1997, trú xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai).

Ngoài ra, cơ quan công an còn bắt giữ Tô Thanh Phong Hòa (SN 2003), Nguyễn Đào Hà Anh (SN 1995, cùng trú tỉnh Gia Lai), Lê Hồng Phương (SN 1996, trú TP Đà Nẵng) và Trương Như Thái Nguyên (SN 1989, trú TP Đà Nẵng).

Vợ chồng Nguyễn Thị Vọng và Nguyễn Hoài Nam tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Đà Nẵng) phát hiện nhiều trang cá nhân và hội nhóm như: WeedDaNang-net, WEEDCATSHOP, Blck, Rec420, Red Eyes Club, 420 Farmer, RedCat, BlackCat… cùng nhiều tài khoản Telegram, WhatsApp, Facebook đăng tải công khai việc chào bán cần sa với hàng trăm thành viên tham gia.

Nhận định đây là hoạt động phạm tội có tổ chức, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án 226V để tập trung đấu tranh, triệt xóa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về việc bóc gỡ đường dây này, ban chuyên án đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên trì theo dõi, thu thập tài liệu, làm rõ phương thức hoạt động của các đối tượng.

Theo điều tra ban đầu, để che giấu hoạt động mua bán ma túy, vợ chồng Nam - Vọng lập shop bán quần áo trên Facebook, thường xuyên livestream bán hàng nhằm tạo vỏ bọc kinh doanh hợp pháp.

Các đối tượng nhập số lượng lớn quần áo cũ, sau đó giấu các gói ma túy cần sa bên trong rồi đóng gói gửi qua các công ty chuyển phát nhanh.

Nam và Vọng giấu cần sa vào các kiện quần áo cũ rồi gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Ảnh: Công an cung cấp

Việc giao dịch được thực hiện thông qua các nhóm Telegram với nhiều tên khác nhau, người tham gia phải quét mã QR để vào nhóm, không công khai số điện thoại; các tài khoản quản trị điều hành hoạt động mua bán và thanh toán bằng tiền điện tử USDT.

Đến ngày 14/3, khi đã thu thập đầy đủ tài liệu, các tổ trinh sát đồng loạt triển khai lực lượng, bắt giữ 6 đối tượng liên quan.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20kg thảo mộc khô nghi là ma túy loại cần sa, cùng nhiều tang vật liên quan.

Tang vật của vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Liên quan đến chuyên án này, trước đó vào tháng 1/2026, Công an TP Đà Nẵng cũng đã bắt giữ 4 đối tượng quốc tịch nước ngoài về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng nhiều lần mua ma túy từ vợ chồng Nam - Vọng, sau đó lập các trang web để bán lại cho người nước ngoài đang sinh sống, du lịch tại Đà Nẵng nhằm thu lợi bất chính.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.