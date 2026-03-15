Bắt Phạm Công Anh SN 2003 - kẻ cướp 3.000 USD trên tay nữ nhân viên ngân hàng

Công an TP Hà Nội ngày 15/3 cho biết, Công an phường Hoàng Liệt đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP nhanh chóng bắt giữ các đối tượng cướp giật tài sản tại phường Hoàng Liệt.

Trước đó, vào hồi 15h55’ ngày 23/2/2026, Công an phường Hoàng Liệt tiếp nhận tin báo của chị Đ.T.T (nhân viên chi nhánh ngân hàng trên địa bàn phường) về việc bị một đối tượng lấy mất số tiền 3.000 USD. Chị T cho biết có nhận đổi USD cho người bạn.

Chiều ngày 23/2/2026, một nam giới gọi điện cho chị T giới thiệu chỗ người quen của bạn đến nhận số tiền trên. Do tin tưởng, chị T đã đưa 3.000 USD cho nam thanh niên này. Lợi dụng lúc chị T gọi điện cho bạn để xác nhận, đối tượng đã cầm tiền rồi bỏ chạy.

2 đối tượng bị bắt giữ - Ảnh: Công an Hà Nội

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hoàng Liệt đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng gây án. Đến ngày 26/2/2026, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng gây án là Phạm Công Anh (SN 2003; trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) và đồng phạm là Nguyễn Văn Hoàng (SN 1992; trú tại Ứng Thiên, Hà Nội).

Tại cơ quan Công an, cả hai đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.