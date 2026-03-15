Lá phiếu của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư ở 106 tuổi và ký ức về cuộc tổng tuyển cử đầu tiên

Sáng 15/3, tại Tổ bầu cử số 11, phường Bình Thạnh (khu phố 15), đặt tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích, số 140 Phan Văn Trị (TP.HCM), không khí ngày bầu cử diễn ra trang nghiêm và ấm áp.

Đặc biệt, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư (106 tuổi) vinh dự được chính quyền địa phương mời là cử tri đầu tiên thực hiện bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại điểm bầu cử này.

Dù đã bước sang tuổi 106, cụ Tư vẫn rất minh mẫn khi chia sẻ cảm xúc của mình trong ngày hội lớn của đất nước.

“Trong một quốc gia theo chế độ pháp quyền thì vinh dự nhất của mỗi công dân là được cầm lá phiếu để bầu người đại diện cho mình chăm lo việc nước. Hôm nay tôi là người đầu tiên ở khu vực này được thực hiện vinh dự đó nên rất hân hạnh”, cụ nói.

Đối với cụ Nguyễn Đình Tư, đây không phải lần đầu tiên đi bầu cử. Lần đầu tiên ông tham gia bầu cử là vào năm 1946, trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

“Tôi là một trong những cử tri đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đi bầu Quốc hội. Đây là lần thứ mấy thì tôi cũng không nhớ nữa”, cụ chia sẻ.

Ở tuổi 106, cụ Tư vẫn minh mẫn, trở thành người cử tri đầu tiên tại Tổ bầu cử số 11, phường Bình Thạnh (khu phố 15)

Nụ cười rạng rỡ của cụ Tư trong ngày hội non sông

Nhớ lại thời điểm gần 80 năm trước, cụ Tư cho biết điều kiện tổ chức bầu cử khi đó còn vô cùng giản đơn so với hiện nay.

“Đất nước mình lúc đó mới thoát ly khỏi chế độ thuộc địa, nghèo lắm. Làm gì có phòng bỏ phiếu khang trang như bây giờ, cũng không có tờ rơi giới thiệu ứng cử viên. Tên và tiểu sử ứng cử viên chỉ được đăng trên tờ báo của tỉnh rồi gửi về từng thôn quê. Người dân phải họp từng xóm, từng làng để đọc tờ báo đó mới biết về các ứng cử viên”, cụ nhớ lại.

Trước ngày bầu cử, danh sách ứng cử viên thường được viết trên bảng đen để mọi người theo dõi. Khi ấy, phần lớn người dân chưa biết chữ.

“Lúc đó khoảng 95% dân ta còn mù chữ, chưa ai tự viết được lá phiếu. Ban tổ chức phải có đội ngũ viết giúp. Ai biết chữ thì nhìn lên bảng đen đọc tên ứng cử viên cho người viết hộ, còn ai không biết chữ thì phải học thuộc trước tên người mình muốn bầu rồi đọc lại cho họ viết”, cụ kể.

Theo cụ Tư, việc tổ chức bầu cử thời điểm đó còn rất sơ sài, khác xa sự chuẩn bị chu đáo, đầy đủ và trang trọng như hiện nay.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư là tác giả của hơn 60 đầu sách về văn hóa, lịch sử và địa chí Việt Nam như Loạn 12 sứ quân, Từ điển địa danh hành chính Nam Bộ… Gần đây nhất là cuốn tự truyện Đi qua trăm năm, ghi lại hành trình cuộc đời hơn một thế kỷ của ông.

Cụ cũng là người đề xuất đặt tên hai tuyến đường Hoàng Sa và Trường Sa tại TP.HCM nhằm khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Thành phố cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước đặt tên đường theo hai quần đảo này.

Hình ảnh cụ ông hơn trăm tuổi vẫn minh mẫn, chậm rãi bỏ lá phiếu trong ngày bầu cử khiến nhiều người tại điểm bỏ phiếu không khỏi xúc động. Với cụ Nguyễn Đình Tư, việc tiếp tục tham gia bầu cử ở tuổi 106 không chỉ là quyền công dân mà còn là niềm tự hào khi được chứng kiến sự phát triển của đất nước qua nhiều giai đoạn lịch sử.

Trước đó, cụ Nguyễn Đình Tư cũng từng gây xúc động mạnh khi xuất hiện tại Gala WeChoice Awards với tư cách Đại sứ Truyền cảm hứng. Trên sân khấu, cụ mặc áo dài gấm đỏ, đội khăn đóng đỏ, dáng vẻ chậm rãi nhưng ánh mắt vẫn sáng và đầy tinh anh giữa hàng trăm khán giả trẻ.

Bài phát biểu của cụ đã khiến cả hội trường lặng đi. Trong những lời chia sẻ giản dị, cụ nhiều lần nhắc đến tình yêu dành cho đất nước.

“Tôi là người thuộc về quá khứ, tư tưởng có thể lạc hậu, không theo kịp những gì các bạn thể hiện. Tôi chỉ có một tình yêu nước, từ nhỏ đến bây giờ”.

Cụ cũng kể rằng trong cuộc đời mình từng có cơ hội ra nước ngoài sinh sống nhưng đã từ chối.

“Vì lòng yêu nước nên có những lúc có điều kiện đi ra ngoại quốc nhưng tôi đã từ chối không đi”.

Và khi khẳng định về lựa chọn của mình, cụ nói một câu khiến nhiều người xúc động:

“Tôi là người Việt Nam, dù sống chết vẫn là người Việt Nam”.

Ở tuổi hơn trăm, cụ Tư cho biết mình vẫn chưa dừng lại việc nghiên cứu và viết sách.

“Còn sống ngày nào thì tôi còn nghiên cứu và viết sách lịch sử, địa chí để lại cho hậu thế”.

Những lời chia sẻ chân thành ấy đã được nhiều bạn trẻ lan tỏa trên mạng xã hội như một nguồn cảm hứng đặc biệt. Hình ảnh cụ ông hơn trăm tuổi vẫn miệt mài nghiên cứu, vẫn xúc động khi cầm lá phiếu bầu cử, trở thành biểu tượng cho tinh thần trách nhiệm công dân và tình yêu đất nước qua nhiều thế hệ.