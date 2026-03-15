Những lá phiếu đi qua thế kỷ: "Tôi dậy từ 3 giờ sáng, lấy thẻ cử tri ra, vuốt lại cho phẳng"

Sáng nay, 15/3, trong không khí hân hoan của ngày hội non sông, hàng triệu cử tri cả nước đã nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Giữa dòng người tấp nập, hình ảnh những cụ ông, cụ bà tóc bạc phơ, có người đã bước qua tuổi bách niên, vẫn rạng rỡ cầm trên tay lá phiếu trách nhiệm đã trở thành biểu tượng xúc động về lòng yêu nước và niềm tin sắt son vào vận hội mới của dân tộc.

Ký ức từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên

Tại Tổ bầu cử số 11, phường Bình Thạnh (TP.HCM), nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư xuất hiện với vẻ ngoài minh mẫn lạ thường ở tuổi 106. Là tác giả của hơn 60 đầu sách lịch sử và cũng là người đề xuất đặt tên đường Hoàng Sa - Trường Sa, cụ Tư mang đến điểm bỏ phiếu một "pho sử sống" về tinh thần công dân của một quốc gia độc lập, tự do.

"Trong một quốc gia pháp quyền, vinh dự nhất của mỗi công dân là được cầm lá phiếu để bầu người đại diện cho mình chăm lo việc nước," cụ Tư khẳng định.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư

Vinh dự là người khai phiếu đầu tiên tại khu vực, cụ bồi hồi nhớ về mùa xuân năm 1946 - kỳ Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. “Tôi là một trong những cử tri đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đi bầu Quốc hội. Đây là lần thứ mấy thì tôi cũng không nhớ nữa” cụ chia sẻ, giọng nói vẫn không khỏi tự hào với những trang sử vàng của dân tộc.

Nhớ lại thời điểm gần 80 năm trước, cụ Tư cho biết điều kiện tổ chức bầu cử khi đó còn vô cùng giản đơn so với hiện nay.

“Đất nước mình lúc đó mới thoát ly khỏi chế độ thuộc địa, nghèo lắm. Làm gì có phòng bỏ phiếu khang trang như bây giờ, cũng không có tờ rơi giới thiệu ứng cử viên. Tên và tiểu sử ứng cử viên chỉ được đăng trên tờ báo của tỉnh rồi gửi về từng thôn quê. Người dân phải họp từng xóm, từng làng để đọc tờ báo đó mới biết về các ứng cử viên”, cụ nhớ lại.

Trước ngày bầu cử, danh sách ứng cử viên thường được viết trên bảng đen để mọi người theo dõi. Khi ấy, phần lớn người dân chưa biết chữ.

“Lúc đó khoảng 95% dân ta còn mù chữ, chưa ai tự viết được lá phiếu. Ban tổ chức phải có đội ngũ viết giúp. Ai biết chữ thì nhìn lên bảng đen đọc tên ứng cử viên cho người viết hộ, còn ai không biết chữ thì phải học thuộc trước tên người mình muốn bầu rồi đọc lại cho họ viết”, cụ kể.

Với cụ, lá phiếu năm 106 tuổi này nhẹ bẫng trên tay nhưng nặng trĩu những thăng trầm lịch sử. Đó là sự tiếp nối từ những ngày đầu dựng nước đầy gian khổ đến một kỷ nguyên vươn mình rực rỡ.

Vinh dự là người khai phiếu đầu tiên, cụ không chỉ bỏ phiếu cho một nhiệm kỳ, mà là bỏ phiếu cho niềm tin sắt son vào con đường mà dân tộc đã chọn suốt một thế kỷ qua.

Dậy từ 3 giờ sáng, lấy thẻ cử tri vuốt phẳng phiu

Tại Thủ đô Hà Nội, không khí bầu cử cũng ấm áp không kém với những câu chuyện về sự chuẩn bị cầu kỳ của các bậc cao niên.

Cụ Duyên Tuyết Lan (94 tuổi, phường Cửa Nam) chia sẻ cụ đã thao thức, dậy từ 3 giờ sáng để chuẩn bị. Cụ cẩn thận lấy thẻ cử tri ra vuốt phẳng phiu, đọc lại từng dòng tiểu sử ứng cử viên để "chọn mặt gửi vàng". Với cụ Lan, mỗi lá phiếu là một niềm hy vọng gửi gắm vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Cụ Duyên Tuyết Lan

"Trong lòng tôi sung sướng từ mấy tháng nay, mà đến ngày hôm nay thì sung sướng tột bậc. Cuộc bầu cử này nối tiếp những cuộc bầu cử trước, đều là những bước đi hân hoan của đất nước. Tôi rất cảm động và thấy sung sướng quá", cụ Lan chia sẻ.

Ở tuổi 94, cụ Lan vẫn theo dõi rất sát những thông tin liên quan đến kỳ bầu cử. Cụ cho rằng mỗi kỳ bầu cử đều có những dấu ấn riêng, nhưng năm nay mang đến cho cụ cảm giác đặc biệt hơn.

"Mỗi năm có một khác, nhưng năm nay tôi thấy có nhiều điều đặc biệt. Mình dám làm và làm mạnh để đất nước đi lên, để dân tộc mình sung sướng. Tôi cảm thấy như đất nước đang mở ra một kỷ nguyên mới, lan tỏa những điều tốt đẹp khiến từ trẻ đến già đều phấn khởi", cụ nói.

Nếu như thường ngày cụ thức dậy vào khoảng 6 giờ sáng thì riêng hôm nay cụ đã dậy từ 3 giờ sáng để chuẩn bị. "Tôi dậy từ 3 giờ sáng để lấy thẻ cử tri ra, vuốt lại cho phẳng, gấp gọn rồi để vào chỗ dễ nhớ để mang theo. Tôi cũng lấy các tờ giới thiệu ứng cử viên của ba cấp ra đọc lại tiểu sử từng người, để cân nhắc thật kỹ, làm sao bầu được những người có tài, có đức, có tâm", cụ chia sẻ.

Theo cụ Lan, khi cầm lá phiếu trên tay, mỗi cử tri đều cần trân trọng khoảnh khắc đó.

"Hôm nay mình phải đến nơi bỏ phiếu một cách trịnh trọng, vì mình hãnh diện là một người dân được thực hiện quyền của mình. Ở tuổi này tôi cảm động lắm, sung sướng lắm. Năm nay tôi thấy mở ra nhiều điều mới mẻ và tốt đẹp", cụ nói.

Cùng chung tinh thần ấy, tại phường Ba Đình, cụ Đoàn Thị Thuận (101 tuổi) đã chọn cho mình bộ áo dài truyền thống đẹp nhất để đến điểm bỏ phiếu. Dù bước chân đã chậm, mái tóc đã bạc trắng như mây, nhưng đôi tay cụ vẫn run run đầy trân trọng khi thả lá phiếu vào hòm.

Cụ Đoàn Thị Thuận (101 tuổi) là cử tri cao tuổi nhất phường Ba Đình

Cụ tự tay mình viết lên phiếu bầu cử

Chính sự hiện diện của cụ - một người đã đi qua trọn vẹn một thế kỷ biến động - đã tự thân nó nói lên giá trị của hai chữ "độc lập", nói lên niềm tin tuyệt đối vào Đảng và Nhà nước, cũng là sự trao truyền tiếp nối thế hệ về ý thức trách nhiệm quốc gia.

“Nhiệm kỳ nào tôi cũng cố gắng đến trực tiếp để tự tay bỏ phiếu”

Không chỉ có những cụ còn tự đi lại được, tinh thần "ngày hội toàn dân" còn lan tỏa qua hình ảnh cụ bà Nguyễn Thị Thảo (89 tuổi). Dù phải ngồi xe lăn do di chứng của một lần ngã, cụ Thảo vẫn kiên quyết yêu cầu con cháu đưa đến tận điểm bầu cử để tự tay bỏ phiếu.

Nụ cười hiền hậu, cụ Thảo chia sẻ mong muốn giản đơn nhưng đầy cảm động: “Tôi bỏ phiếu nhiều nhiệm kỳ rồi. Nhiệm kỳ nào tôi cũng cố gắng đến trực tiếp để tự tay bỏ phiếu. Nhiệm kỳ sau chắc tôi gần 95 tuổi rồi, hy vọng lúc đó vẫn còn đủ sức khỏe để tiếp tục đến điểm bầu cử”.

Cụ bà Nguyễn Thị Thảo (89 tuổi)

Đó không chỉ là lời ước nguyện về sức khỏe, mà là khát vọng được chứng kiến, được đóng góp vào sự trưởng thành của bộ máy nhà nước qua từng nhiệm kỳ.

Tại khu vực bỏ phiếu số 4 (phường An Khánh, TP.HCM), bà Phạm Thị Mùi (83 tuổi) cũng dậy từ rất sớm để có mặt và trở thành cử tri đầu tiên thực hiện bỏ phiếu trong ngày bầu cử.

Bà Phạm Thị Mùi (83 tuổi)

Bà Mùi cho biết dù đã tham gia nhiều kỳ bầu cử trước đây, nhưng cảm xúc của lần này dường như đặc biệt hơn. So với kỳ bầu cử năm 2021, khoảnh khắc được cầm lá phiếu trong ngày hội toàn dân năm nay khiến bà cảm thấy trọn vẹn và ý nghĩa hơn rất nhiều.

Ở tuổi 83, việc vẫn còn đủ sức khỏe để tự mình đi bộ đến điểm bỏ phiếu, tự tay gạch tên các ứng cử viên và bỏ lá phiếu vào hòm khiến bà cảm thấy vô cùng xúc động. Đó không chỉ là quyền công dân mà còn là niềm hạnh phúc của một người lớn tuổi khi vẫn còn minh mẫn, còn đủ sức khỏe để trực tiếp tham gia và đóng góp phần nhỏ bé của mình cho đất nước.

Sức sống của ý Đảng, lòng Dân

Những cử tri "đi qua trăm năm" như cụ Tư, cụ Lan, cụ Thuận hay cụ Thảo là minh chứng sống động nhất cho giá trị của độc lập, tự do và dân chủ. Họ là những người đã nếm trải gian khổ của chiến tranh, hiểu thấu giá trị của hòa bình và trân trọng từng bước tiến của xã hội.

Lá phiếu của các cụ không chỉ mang theo sự lựa chọn về những đại biểu có tài, có đức, mà còn mang theo cả một "phần đời" trải dài qua hai thế kỷ. Nhìn những bàn tay run run vì tuổi tác nhưng vẫn đầy cẩn trọng khi đưa lá phiếu vào hòm, ta bỗng thấy mỗi sự lựa chọn của mình hôm nay dường như có sức nặng hơn. Bởi lẽ, đằng sau mỗi lá phiếu ấy không chỉ là niềm hy vọng về tương lai, mà còn là sự trân trọng cả một hành trình dài mà cha ông đã đi qua để gìn giữ hai chữ "làm chủ".