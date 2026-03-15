Hôm nay, chúng ta cùng đi bầu cử!

Hôm nay 15/3, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong ngày bầu cử 15/3, việc bỏ phiếu được bắt đầu từ 7 giờ sáng và thực hiện liên tục cho đến 19 giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 21 giờ tối cùng ngày.

Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là dịp để cử tri cả nước phát huy quyền làm chủ, trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

7 giờ: Những cử tri đầu tiên bầu cử trên cả nước

Ghi nhận tại Điểm bỏ phiếu số 5 Phường Láng Thượng (Hà Nội), ngay sau lễ khai mạc, các cử tri đã tiến hành bỏ những lá phiếu đầu tiên trong không khí trang nghiêm nhưng cũng rất rộn ràng.

Từ sáng sớm, đông đảo người dân đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu. Nhiều cử tri cao tuổi đến từ rất sớm, ăn mặc chỉnh tề, mang theo thẻ cử tri và kiên nhẫn chờ đến lượt để thực hiện quyền công dân của mình. Không ít cụ già dù tuổi cao, đi lại chậm vẫn được người thân dìu đến điểm bầu cử với vẻ mặt phấn khởi.

Đáng chú ý, tại điểm bỏ phiếu cũng có nhiều bạn trẻ vừa tròn 18 tuổi lần đầu tiên tham gia bầu cử. Không ít người cho biết đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Trước khi đến điểm bầu cử, họ chủ động tìm hiểu danh sách ứng cử viên, quy trình bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân một cách nghiêm túc và trách nhiệm.

Nhiều bạn trẻ bày tỏ cảm xúc hồi hộp xen lẫn tự hào khi lần đầu cầm trên tay lá phiếu của mình. Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, một số người còn nán lại chụp ảnh lưu niệm trước khu vực điểm bầu cử để ghi lại dấu mốc đặc biệt trong đời.

Không khí tại điểm bỏ phiếu diễn ra trật tự, nghiêm túc nhưng vẫn đầy phấn khởi. Người dân xếp hàng ngay ngắn, tuân thủ hướng dẫn của tổ bầu cử để hoàn thành các bước theo đúng quy định. Nhiều cử tri cho biết họ cảm thấy vinh dự khi được trực tiếp tham gia lựa chọn những đại biểu đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân trong nhiệm kỳ mới.

Trong buổi sáng, lượng cử tri đến điểm bỏ phiếu khá đông và được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong các khung giờ tiếp theo của ngày bầu cử. Không khí rộn ràng, phấn khởi lan tỏa tại khu dân cư, tạo nên hình ảnh sinh động về ngày hội lớn của toàn dân.

Không khí tại khu vực bỏ phiếu số 4 (khu phố 4), địa chỉ 179 đường Võ Nguyên Giáp, phường An Khánh (TP.HCM) trong sáng 15/3 diễn ra trang nghiêm nhưng cũng rất rộn ràng.

Ngay từ sáng sớm, nhiều cử tri đã có mặt tại điểm bỏ phiếu để tham gia ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Sau lễ khai mạc, các cử tri lần lượt thực hiện các bước kiểm tra danh sách, nhận phiếu và tiến hành bỏ phiếu theo đúng quy định.

Đáng chú ý, bà Phạm Thị Mùi (83 tuổi) là cử tri đầu tiên bỏ lá phiếu tại điểm bầu cử này. Trong khoảnh khắc cầm trên tay lá phiếu, bà không giấu được sự xúc động khi tiếp tục được thực hiện quyền công dân của mình trong ngày hội lớn của đất nước.

Bà Mùi chia sẻ rằng dù đã tham gia nhiều kỳ bầu cử, nhưng lần này cảm xúc dường như đặc biệt hơn. So với kỳ bầu cử năm 2021, khoảnh khắc được bỏ phiếu trong ngày hội toàn dân năm nay khiến bà cảm thấy trọn vẹn và ý nghĩa hơn, nhất là khi ở tuổi 83 vẫn còn đủ sức khỏe để trực tiếp đến điểm bỏ phiếu.

Tại khu vực bỏ phiếu, đông đảo người dân ở khu phố 4 cũng có mặt từ sớm. Nhiều cử tri lớn tuổi được người thân đưa đến điểm bầu cử, trong khi các gia đình trẻ cũng tranh thủ đưa con nhỏ đi cùng để cảm nhận không khí ngày hội toàn dân.

Cùng với các cử tri cao tuổi, nhiều bạn trẻ vừa đủ 18 tuổi cũng lần đầu tham gia bầu cử. Không ít người cho biết họ cảm thấy hồi hộp và tự hào khi lần đầu tiên được trực tiếp cầm lá phiếu, tham gia lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Nhờ sự hướng dẫn của tổ bầu cử, các bước bỏ phiếu được thực hiện nhanh chóng, trật tự. Không khí tại điểm bỏ phiếu vừa nghiêm túc, trang trọng, vừa thể hiện rõ sự phấn khởi của người dân trong ngày hội lớn của đất nước.

Gần 79 triệu cử tri cả nước đi bầu cử

Theo Hội đồng Bầu cử quốc gia (HĐBCQG), cả nước đã thành lập 34 Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, 3.320 Ủy ban bầu cử cấp xã; 182 Ban bầu cử ĐBQH; 724 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; 22.401 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 72.191 Tổ bầu cử.

Cập nhật đến ngày 10/3, cả nước có 78.928.647 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 72.195 khu vực bỏ phiếu. Danh sách cử tri được niêm yết công khai từ sớm để nhân dân kiểm tra, đối chiếu theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban bầu cử 11 tỉnh, thành phố, HĐBCQG đã ban hành văn bản cho phép 217 khu vực bỏ phiếu tiến hành bỏ phiếu sớm.

Trên cơ sở kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, ngày 14/2/2026, HĐBCQG đã ban hành Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG công bố danh sách chính thức gồm 864 người ứng cử ĐBQH Khóa XVI ở 182 đơn vị bầu cử trong cả nước. Trong đó, số người ứng cử ĐBQH Khóa XVI do Trung ương giới thiệu là 217 người; địa phương có 647 người, đạt tỷ lệ 1,73 người ứng cử trên một đại biểu được bầu; bảo đảm số dư theo quy định, đúng định hướng về cơ cấu, thành phần; trong đó chú trọng tỉ lệ đại biểu chuyên trách, đại biểu nữ, đại biểu là người dân tộc thiểu số.

Đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh, tổng số đại biểu HĐND cấp tỉnh được bầu theo luật định là 2.552 người. Tổng số người ứng cử HĐND theo danh sách chính thức những người ứng cử là 4.217 người, đạt tỉ lệ 1,65 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu.

Đối với cấp xã, tổng số đại biểu HĐND cấp xã được bầu theo luật định là 72.611 người. Tổng số người ứng cử trong danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 120.873 người, đạt tỉ lệ 1,66 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu.

TPHCM có 13 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu là 38

