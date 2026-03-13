Thành phố rực đỏ cờ hoa, không khí Ngày hội bầu cử đang đến rất gần!

Không khí chuẩn bị cho Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 lan tỏa khắp các địa phương trên cả nước, với cờ Tổ quốc, pano và băng rôn tuyên truyền được trang trí trang trọng trên nhiều tuyến phố.
Những ngày đầu tháng 3, nhiều tuyến phố Hà Nội được trang hoàng rực rỡ với cờ Tổ quốc, cờ Đảng cùng hệ thống pano, băng rôn tuyên truyền. Không khí hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang lan tỏa rộng khắp, từ nhiều di tích lịch sử đến khu vực trung tâm thành phố và các xã ngoại thành.
Trên nhiều tuyến phố, cờ đỏ sao vàng được treo trang trọng trước các trụ sở cơ quan, dọc các trục đường và khu dân cư. Hệ thống pano, áp phích tuyên truyền về ngày bầu cử được lắp đặt đồng bộ, tạo nên diện mạo nổi bật cho thành phố.
Tại nhiều điểm niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân càng thêm trang trọng khi các địa điểm được lựa chọn lại chính là những di tích lịch sử, văn hóa và trường học tiêu biểu của Thủ đô.
Những "địa chỉ đỏ" quen thuộc không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà còn trở thành nơi lan tỏa tinh thần trách nhiệm công dân trước ngày bầu cử.
Trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, nhiều tuyến đường tại TP.HCM cũng được trang hoàng rực rỡ với cờ Tổ quốc, băng rôn và các bảng tuyên truyền về ngày bầu cử. Dọc các trục đường trung tâm và khu vực đông dân cư, hệ thống pano, màn hình LED liên tục hiển thị thông điệp cổ động, góp phần tạo nên không khí sôi nổi, trang trọng hướng về ngày hội của cử tri.