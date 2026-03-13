Thành phố rực đỏ cờ hoa, không khí Ngày hội bầu cử đang đến rất gần!

Những ngày đầu tháng 3, nhiều tuyến phố Hà Nội được trang hoàng rực rỡ với cờ Tổ quốc, cờ Đảng cùng hệ thống pano, băng rôn tuyên truyền. Không khí hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang lan tỏa rộng khắp, từ nhiều di tích lịch sử đến khu vực trung tâm thành phố và các xã ngoại thành.

Những ngày đầu tháng 3, nhiều tuyến phố ở Hà Nội rực rỡ cờ Tổ quốc, pano và khẩu hiệu tuyên truyền, tạo không khí sôi nổi hướng về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đang lan tỏa tại nhiều địa phương trên cả nước, với hệ thống băng rôn, pano tuyên truyền được treo trang trọng.

Theo kế hoạch, ngày 15/3 tới đây, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Nhiều tuyến đường tại Hà Nội được trang trí đồng bộ bằng cờ đỏ sao vàng và các bảng tuyên truyền về ngày bầu cử.

Trên nhiều tuyến phố, cờ đỏ sao vàng được treo trang trọng trước các trụ sở cơ quan, dọc các trục đường và khu dân cư. Hệ thống pano, áp phích tuyên truyền về ngày bầu cử được lắp đặt đồng bộ, tạo nên diện mạo nổi bật cho thành phố.

Tại nhiều điểm niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân càng thêm trang trọng khi các địa điểm được lựa chọn lại chính là những di tích lịch sử, văn hóa và trường học tiêu biểu của Thủ đô.

Những "địa chỉ đỏ" quen thuộc không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà còn trở thành nơi lan tỏa tinh thần trách nhiệm công dân trước ngày bầu cử.

Khu vực quanh Nhà Quốc hội Việt Nam nổi bật với các cụm pano lớn đặt tại vị trí dễ quan sát, truyền tải thông điệp về ngày hội của toàn dân.

Màn hình LED lớn tại Tràng Tiền Plaza liên tục phát thông điệp tuyên truyền về cuộc bầu cử, góp phần làm nổi bật không khí trên các tuyến phố trung tâm Thủ đô.

Quanh Hồ Hoàn Kiếm, các cụm pano nhiều mặt được thiết kế nổi bật, thu hút sự chú ý của người dân và du khách.

Dọc các trục đường trung tâm, băng rôn và khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử được treo ngay ngắn, tạo nên diện mạo trang trọng cho thành phố.

Các điểm bầu cử trên địa bàn Hà Nội được trang trí pano, băng rôn và cờ Tổ quốc, sẵn sàng cho ngày hội của cử tri.

Không khí hướng về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang lan tỏa sôi nổi tại nhiều địa phương. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, khi cử tri trực tiếp thực hiện quyền và trách nhiệm công dân thông qua lá phiếu của mình.

Ngày 15/3 tới đây, thực sự là “Ngày hội của toàn dân” trên cả nước.

Trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, nhiều tuyến đường tại TP.HCM cũng được trang hoàng rực rỡ với cờ Tổ quốc, băng rôn và các bảng tuyên truyền về ngày bầu cử. Dọc các trục đường trung tâm và khu vực đông dân cư, hệ thống pano, màn hình LED liên tục hiển thị thông điệp cổ động, góp phần tạo nên không khí sôi nổi, trang trọng hướng về ngày hội của cử tri.

Không khí trước thềm Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 lan tỏa tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Thành phố Hồ Chí Minh) với nhiều pano, cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tuyên truyền được trang trí nổi bật.

Trên nhiều tuyến đường tại Thành phố Hồ Chí Minh, cờ Đảng, cờ Tổ quốc và băng rôn tuyên truyền được treo trang trọng, tạo nên sắc đỏ rực rỡ hướng về ngày hội của cử tri.

Trong những ngày này, Thành phố Hồ Chí Minh như khoác lên mình tấm áo mới, khắp nơi từ đường lớn tới ngõ nhỏ, từ trụ sở cơ quan ở trung tâm đến các điểm sinh hoạt cộng đồng ở vùng ven.

Hình ảnh cử tri tham gia bỏ phiếu trong các kỳ bầu cử trước được treo tại nhiều tuyến phố và khu vực công cộng, góp phần gợi lại không khí ngày hội toàn dân, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyền làm chủ của người dân đối với đất nước.

