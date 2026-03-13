Động thái mới của Bảo Tín Minh Châu sau 30 năm kinh doanh vàng

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu mới đây công bố nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.

Theo đó, Bảo Tín Minh Châu tăng số lượng lên 14 ngành nghề kinh doanh, trong đó bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Ngành nghề kinh doanh chính vẫn là Bán buôn kim loại và quặng kim loại (bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác).

Một cửa hàng Bảo Tín Minh Châu

Bảo Tín Minh Châu được thành lập năm 1995, trụ sở tại số 29 Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật hiện nay là bà Phạm Lan Anh (sinh năm 1976), giữ chức Giám đốc.

Theo công bố tại thời điểm tháng 1/2026, công ty có vốn điều lệ là 400 tỷ đồng, trong đó ông Vũ Minh Châu góp hơn 390 tỷ đồng, tương đương 97,542% vốn. Ông Vũ Phương Nam (con trai ông Châu) góp hơn 9,8 tỷ đồng, tương đương 2,46% vốn điều lệ.

Bảo Tín Minh Châu là thương hiệu vàng bạc đá quý được gây dựng bởi ông Vũ Minh Châu (sinh năm 1953) – con trai nữ doanh nhân Lương Thị Điểm.

Ngoài ông Châu, 4 người con khác của bà Điểm đều nối nghiệp kim hoàn của gia đình và xây dựng thương hiệu vàng bạc cùng họ "Bảo Tín" gồm: Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Thanh Vân, Bảo Tín Hồng Quân và Bảo Tín Hoàng Long. Trong đó, thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải do ông Vũ Mạnh Hải (SN 1961, em trai ông Vũ Minh Châu) sáng lập.

Được biết, ông Vũ Minh Châu còn là Tổng giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty TNHH Truyền thông Bảo Minh. Doanh nghiệp được thành lập năm 2004. Đến tháng 5/2018, công ty có vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng do Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu sở hữu 99%, ông Vũ Phương Nam nắm 1% còn lại.