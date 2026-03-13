Phát hiện chiếc túi chứa đầy tiền mệnh giá 500k, 200k, 100k, 50k… thanh niên nhặt được lập tức chạy thẳng đến nơi này

Ngày 12/3, Công an xã Gò Nổi (thành phố Đà Nẵng) cho biết đã tổ chức trao trả chiếc túi chứa gần 60 triệu đồng cho chủ nhân là chị Lê Thị Kim Lai (trú xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng).

Trước đó, chiều 11/3, khi lưu thông qua khu vực chân cầu Kỳ Lam (thuộc xã Điện Bàn Tây), chị Lai đã sơ ý làm rơi một chiếc túi bên trong chứa giấy tờ và gần 60 triệu đồng tiền mặt.

Công an xã Gò Nổi trao trả lại số tiền cho chủ nhân (Ảnh: Công an xã Gò Nổi).

Thời điểm đó, anh Đoàn Ngọc Sơn (34 tuổi, trú thôn Bến Đền, xã Gò Nổi) trong lúc chở con về nhà đã nhặt được chiếc túi và nhanh chóng mang đến Công an xã Gò Nổi trình báo, để nhờ tìm trả lại cho chủ nhân.

Công an xã Gò Nổi đã xác định chiếc túi xách này là của chị Lai nên liên hệ và trao trả lại tài sản.

Qua vụ việc trên, Công an xã Gò Nổi cũng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông và sinh hoạt hằng ngày cần chú ý bảo quản tài sản cá nhân, tránh sơ suất làm rơi hoặc thất lạc. Khi nhặt được tài sản của người khác, đề nghị người dân nhanh chóng thông báo hoặc giao nộp cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xác minh, trao trả cho người đánh rơi.