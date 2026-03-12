Vì sao có trường hợp truy thu thuế như vụ Mailisa, Hoàng Hường? Phó Cục trưởng Cục Thuế lý giải

Phó Cục trưởng Cục Thuế - ông Mai Sơn.

Doanh thu năm 2026 không phải là cơ sở truy thu các năm trước

Tại hội thảo về giải pháp giúp hộ kinh doanh kê khai thuế đúng và tuân thủ pháp luật, Phó Cục trưởng Cục Thuế - ông Mai Sơn đã giải đáp thắc mắc của nhiều hộ kinh doanh liên quan đến việc chuyển từ nộp thuế khoán sang tự kê khai, đồng thời làm rõ các trường hợp bị truy thu thuế như một số vụ việc từng được dư luận quan tâm.

Một đại diện hộ kinh doanh nêu băn khoăn: trước đây hộ kinh doanh nộp thuế theo phương thức khoán, nay chuyển sang tự kê khai. Nếu doanh thu kê khai trong năm 2026 cao hơn so với năm 2025 thì có bị truy thu thuế hay không.

Trả lời câu hỏi này, ông Mai Sơn – Phó Cục trưởng Cục Thuế khẳng định rằng doanh thu hộ kinh doanh kê khai trong năm 2026 không phải là căn cứ để cơ quan thuế truy thu lại thời kỳ thuế khoán của năm 2025.

"Các doanh thu mà hộ kinh doanh kê khai trong năm 2026 không làm căn cứ để xử lý lại thời kỳ khoán của năm 2025. Dù hộ kinh doanh khai doanh thu bao nhiêu thì cũng không lấy đó làm cơ sở để quay lại điều chỉnh hay truy thu phần doanh thu khoán của năm 2025.", ông Sơn cho biết.

Theo ông Mai Sơn, nội dung này đã được quy định tại Nghị định 68 về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, nhằm giúp hộ kinh doanh yên tâm khi chuyển sang phương thức kê khai mới.

Vì sao vẫn có những trường hợp bị truy thu thuế?

Dù vậy, thực tế vẫn có những trường hợp hộ kinh doanh bị truy thu thuế. Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết các trường hợp này không phải do việc kê khai doanh thu trong năm 2026, mà xuất phát từ việc không kê khai đúng doanh thu trong các năm trước đó.

Ông Mai Sơn dẫn lại một số vụ việc từng được báo chí phản ánh như các trường hợp liên quan đến Mailisa hay Hoàng Hường để minh họa. Theo ông, có những hộ kinh doanh đang được khoán doanh thu ở mức khoảng 5 tỷ đồng nhưng thực tế doanh thu có thể lên tới hàng chục tỷ đồng, thậm chí 20–30 tỷ đồng.

Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết: "Theo quy định, nếu doanh thu thực tế tăng trên 50% so với mức khoán thì hộ kinh doanh phải đến cơ quan thuế để gửi tờ khai điều chỉnh. Tuy nhiên, có những trường hợp đã không thực hiện việc này."

Khi cơ quan thuế và các cơ quan chức năng phát hiện việc khai không đúng doanh thu hoặc che giấu doanh thu từ trước, việc truy thu thuế sẽ được thực hiện theo quy định. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, hành vi này còn có thể bị xử lý hình sự về tội trốn thuế.

Theo đại diện Cục Thuế, những trường hợp vi phạm nêu trên chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong hơn 2 triệu hộ kinh doanh trên cả nước, trong khi đa số hộ kinh doanh vẫn thực hiện đúng quy định pháp luật về thuế: "Chúng tôi hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch để bà con hộ kinh doanh yên tâm hoạt động. Ngành thuế sẽ tiếp tục làm rõ và xử lý những trường hợp vi phạm để đảm bảo sự công bằng cho cộng đồng kinh doanh."

Cục Thuế cho biết trong năm 2026, ngành thuế sẽ tiếp tục đồng hành cùng hộ kinh doanh thông qua các chương trình hỗ trợ, giải đáp vướng mắc và hướng dẫn thực hiện chính sách thuế.

Bên cạnh đó, ngành thuế cũng đang hướng tới việc xây dựng tờ khai gợi ý và hệ thống dữ liệu hỗ trợ, nhằm giúp hộ kinh doanh giảm bớt các thao tác kê khai thủ công, từ đó giảm thời gian và chi phí tuân thủ khi thực hiện nghĩa vụ thuế.

Thông tin được đưa ra tại buổi tọa đàm "Giải pháp giúp hộ kinh doanh kê khai thuế đúng, an tâm tuân thủ, phát triển bền vững" do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cục Thuế chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo tổ chức.