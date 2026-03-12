Chồng lên sân thượng bệnh viện nhảy xuống qua đời khi đi chăm vợ: Hé lộ chi tiết bất thường trước đó

Thông tin một người đàn ông lên sân thượng Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) rồi nhảy xuống đất tử vong đã khiến dư luận ngỡ ngàng, xót xa.

Theo báo Dân trí , thông tin ban đầu cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 12/3. Nạn nhân là anh S.C. (SN 1991, trú tại xã Ia Boong, Gia Lai). Anh C. trèo lên sân thượng của bệnh viện rồi nhảy xuống.

Người đàn ông nhanh chóng được các bác sĩ đưa đến cấp cứu tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Người đàn ông bất ngờ leo lên sân thượng rồi nhảy xuống.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Gia Lai thông tin, anh C. đang chăm sóc vợ là chị R.L.P. (SN 1997) tại Khoa Sản. Vào trưa ngày 12/3, người đàn ông mang cơm vào cho vợ rồi đứng nghe điện thoại khá lâu. Sau khi nghe điện thoại, anh C. có biểu hiện hoảng loạn và rời đi. Một lúc sau thì xảy ra sự việc đau lòng. Những người có mặt tại bệnh viện không kịp ngăn cản người đàn ông do sự việc xảy ra quá nhanh.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự đau xót, không rõ nguyên nhân vì đâu lại khiến nạn nhân chọn cách đau lòng như vậy.

Hiện cơ quan chức năng đang phong toả, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc.