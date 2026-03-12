Người đàn ông biến phòng ngủ thành "tiệc ma túy", rủ cả vợ và 2 người cháu mới 15 tuổi cùng tham gia "bay lắc"

Ngày 12/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an xã Đại Phước đang tạm giữ hình sự Ngô Tấn Hậu (SN 2002, ngụ ấp Phước Lương, xã Đại Phước) để điều tra, làm rõ hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Trước đó, trưa ngày 10/3, qua công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình và kiểm tra hành chính, Công an xã Đại Phước tiến hành kiểm tra nơi ở của Hậu. Qua kiểm tra phòng ngủ của Hậu, công an phát hiện 1 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá.

Công an bắt quả tang các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng ngủ

Làm việc với cơ quan công an, Hậu khai nhận đã sử dụng dụng cụ trên để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng ngủ của mình vào khoảng 20h ngày 9/3. Những người tham gia gồm Ngô Tấn Hậu, Đ.Th.Ng.E. (SN 2005, vợ của Hậu), Ng.T.H. (SN 2011, em ruột của Hậu) và Ng.V.L. (SN 2011, cháu của Hậu, cùng cư trú trên địa bàn. Đáng chú ý, một số người tham gia có quan hệ gia đình (vợ chồng, anh em ruột), cho thấy ma túy đang tác động trực tiếp đến thanh thiếu niên và đời sống gia đình, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội.

Hiện Công an xã Đại Phước đã tạm giữ Hậu cùng tang vật liên quan để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, công an lập hồ sơ xử lý đối với Đ.Th.Ng.E.; Ng.T.H. và Ng.V.L. về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật.

Vụ việc đang được Công an xã Đại Phước phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục xác minh, điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.

Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, quản lý chặt chẽ con em trong gia đình, kiên quyết nói không với ma túy, đồng thời kịp thời cung cấp thông tin cho công an khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.