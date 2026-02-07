Nữ công nhân nhặt được tài sản 1,4 tỉ đồng liền tới công an tìm người đánh rơi

Ngày 7-2, tin từ Công an phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này vừa phối hợp trao trả lại tài sản cho người mất gồm 40 triệu đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm 1,4 tỉ đồng. Tài sản này do một nữ công nhân nhặt được mang tới công an trình báo.

Công an phối hợp với nữ công nhân trao trả số tiền 40 triệu đồng và số tiết kiệm mà chị nhặt được của người đánh rơi

Trước đó, ngày 5-2, trong quá trình làm công tác vệ sinh môi trường trên tuyến đường Trần Phú (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) chị Nguyễn Thị Tuyết (ngụ phường Đông Quang) đã nhặt được một chiếc túi xách, bên trong có 40 triệu đồng và 1 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 1,4 tỉ đồng, mang tên Lê Thị Lan (ngụ phường Hạc Thành).

Ngay sau đó, chị Tuyết đã mang tài sản trên tới Công an phường Đông Quang trình báo, đề nghị phối hợp xác minh, tìm chủ sở hữu.

Qua xác minh, Công an phường Đông Quang nhanh chóng xác định số tài sản trên là do chị Vương Linh Đan (ngụ phường Hạc Thành) là người được bà Lê Thị Lan ủy quyền rút tiền từ ngân hàng. Trong quá trình mang tiền mặt và sổ tiết kiệm từ ngân hàng về nhà, chị Đan không may làm rơi.

Nhận lại số tiền, chị Vương Linh Đan rất cảm kích, sau đó đã viết thư cảm ơn chị Nguyễn Thị Tuyết và lực lượng công an.