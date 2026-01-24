Đi ăn tất niên nhặt được bao tải chứa 1 tỷ đồng trên cao tốc: Chủ nhân số tiền lên tiếng bất ngờ

Mới đây, thông tin 3 người đàn ông nhặt được 1 bao tải bên trong chứa nhiều cọc tiền mệnh giá 50.000 đồng, được buộc cẩn thận, tổng trị giá lên tới 1 tỷ đồng đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng trưa ngày 23/1, tại nút giao Liêm Tuyền, hướng vào cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Một trong ba người nhặt được tiền là anh Nguyễn Văn Huấn (trú tại phố Bằng Nguộn, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh). Chủ nhân số tiền sau đó đã liên lạc và được anh Huấn trao trả lại.

Câu chuyện của anh Huấn đã lan tỏa trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời khen về hành động mang tinh thần người tốt, việc tốt. Tuy nhiên bên cạnh đó, câu chuyện cũng nhận một vài ý kiến trái chiều.

Anh Huấn và anh Cường trả lại số tiền cho người bị mất trước sự chứng kiến của người dân địa phương. (Ảnh: Tiền Phong)

Chủ nhân số tiền lên tiếng

Trao đổi với báo Pháp luật TP.HCM, chị Dương Thúy Vân (ở Mê Linh, Hà Nội) - chủ nhân của số tiền nói trên cho biết đã phải nhờ ban quản trị các hội nhóm trên mạng xã hội gỡ bài vì không chịu nổi áp lực từ những bình luận tiêu cực.

Chị Vân cho hay, câu chuyện chị bị mất tiền, anh Huấn nhặt được và trả lại là sự thật, không phải dàn dựng. Số tiền của chị bị rơi từ thùng sau xe bán tải chứ không phải trên xe khách như một số thông tin đăng tải.

Theo chia sẻ của chị Vân, chị làm việc cho công ty kinh doanh ô tô. Số tiền bị đánh rơi là tiền của công ty vừa rút về. Hôm xảy ra sự việc, nhóm của chị đi xe bán tải. Khi đưa bao tải tiền lên sau xe thì không để ý vì có nhiều đồ. “Tôi đặt bao tải nằm ngang, có dùng dây cột chặt nhưng khi xe lên dốc tại nút giao Liêm Tuyền thì bị tụt nắp bửng cốp, bao tiền rơi xuống đường”, chị Vân nói.

Chị Vân cho biết câu chuyện bị đánh rơi tiền và được trả lại là sự thật. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Khi phát hiện bao tiền bị rơi, chị Vân không thể dừng ngay vì đang ở trên cao tốc. Người phụ nữ phải tấp vào làn khẩn cấp để kiểm tra. Khi vẫy xe hỏi thăm, chị Vân được một tài xế cho biết “người đi xe màu đen vừa nhặt được”.

Chị Vân kể thêm, vì quá hoảng hốt nên chị đã đăng sự việc lên diễn đàn giao thông để mong xin lại tiền. Nhưng có nhiều người không tin, chỉ trích khiến chị áp lực và phải nhờ xóa bài. Sau đó, nhóm chị Vân quay lại trạm thu phí để nhờ trích xuất camera, tìm biển số chiếc xe nhặt được tiền. Rất may, người nhặt đã liên hệ trả lại sau khi đọc được thông tin trên mạng.

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, trưa ngày 23/1, anh Huấn cùng anh Đồng Văn Cường và một người bạn đi ăn tất niên tại một công ty xi măng ở Ninh Bình (tỉnh Hà Nam cũ).

Khi đi đến khu vực qua nút giao Liêm Tuyền, hướng vào cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, 3 người nhìn thấy một bao tải nằm sát ven đường. Anh Huấn đã xuống xe, mở bao tải đưa lên kiểm tra. Trước khi mở 3, nhóm của anh Huấn rất lo lắng, sợ bên trong có thể là hàng cấm. Tuy nhiên khi mở ra, họ thấy trong bao tải chứa toàn tiền mệnh giá 50.000 đồng, trị giá 1 tỷ đồng.

Camera ghi lại hình ảnh anh Huấn nhặt được bao tải tiền trên cao tốc.

Sau khi 2 bên liên lạc được với nhau, khoảng 17 giờ cùng ngày, chị Vân đã gặp anh Huấn, anh Cường tại một quán cà phê ở phố Bằng Nguộn, xã Tiên Lục (tỉnh Bắc Ninh).

Chị Vân đã nói chính xác số tiền, mệnh giá trong bao tải, đồng thời viết cam kết, quay video và cung cấp căn cước công dân. Quá trình anh Huấn trả lại tiền cho chị Vân có sự chứng kiến của người dân địa phương.

Sự việc là có thật

Theo nguồn tin trên báo VietNamNet, ngày 24/1, Thượng tá Quách Văn Hưng, Trưởng Công an xã Tiên Lục (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, công an địa phương đã xác minh vụ việc 3 công dân trên địa bàn nhặt được số tiền lớn trên cao tốc và nhanh chóng trao trả cho người đánh rơi.

Đây là sự việc có thật, thể hiện tinh thần trung thực, gương mẫu chấp hành pháp luật, không tham của rơi, đáng được biểu dương và lan tỏa trong cộng đồng.