Nhặt được bao tải chứa 1 tỷ đồng trên cao tốc: Món quà cảm ơn của người làm rơi

Câu chuyện về nhóm 3 người đàn ông nhặt được bao tải chứa 1 tỷ đồng tiền mặt trên đường cao tốc đang là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội những ngày vừa qua. Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng trưa ngày 23/1, tại nút giao Liêm Tuyền, hướng vào cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Chia sẻ mới nhất trên Dân Trí, anh Đồng Mạnh Cường cho hay thời điểm đó, anh cùng anh Nguyễn Văn Huấn, Nguyễn Quang Tuất, di chuyển bằng ô tô từ Ninh Bình đến nút giao Liêm Tuyền hướng về Hà Nội. Khi vừa qua trạm thu phí, anh bất ngờ nhìn thấy một bao tải nằm giữa đường.

Ban đầu cả nhóm chỉ nghĩ đó là bao hàng bình thường ai đó đã làm rơi nên tấp xe vào lề đường để kiểm tra. Anh Huấn đã xuống để kéo bao tải lên xe kiểm tra cho rõ. Đó là một bao tải màu trắng, miệng được buộc dây khá chặt. Khi mở miệng bao, cả nhóm không khỏi bất ngờ khi phát hiện bên trong là rất nhiều bó tiền mặt, đều là mệnh giá 50.000 đồng. Tổng số tiền là 1 tỷ đồng.

Anh Huấn đã xuống kéo bao tải lên để kiểm tra. (Ảnh cắt từ clip)

Lúc này anh Huấn, đề xuất liên hệ đơn vị vận hành tuyến cao tốc, để kiểm tra camera để tìm phương tiện làm rơi. Cùng thời điểm đó, cả nhóm có đọc được bài đăng tìm bao tiền bị rơi khỏi xe bán tải của tài khoản facebook Dương Thuý Vân.

Họ đã chủ động liên hệ với người phụ nữ đăng bài để nắm bắt sự việc. Sau khi xác nhận chính xác số tiền, vị trí đánh rơi, biển số xe khớp với thông tin camera ghi lại nên họ đã hẹn gặp người phụ nữ này.

Thông tin trên Dân Trí, địa điểm hai bên gặp mặt là nhà anh Huấn (xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh). Để tránh những rắc rối có thể phát sinh sau này, nhóm quay lại toàn bộ quá trình trao trả, có sự chứng kiến của trưởng thôn, nơi anh Huấn sinh sống.

Anh Cường chia sẻ, sau khi nhận lại tài sản, chị Vân gửi lời cảm ơn, kèm theo một giỏ quà và số tiền 5 triệu đồng. Nếu gặp lại tình huống tương tự, anh Cường và các bạn vẫn sẽ lựa chọn cách hành xử như vậy. “Chỉ mong mọi người cẩn thận hơn khi mang theo tài sản có giá trị lớn, vì không phải lúc nào cũng may mắn gặp được người nhặt được sẵn sàng trả lại”, anh chia sẻ trên Dân Trí.

Cả nhóm đã trao trả lại số tiền cho người làm rơi.

Trước đó và sáng 24/1, trả lời trên báo PLO, chị Vân đã xác nhận câu chuyện chị làm mất tiền và được người nhặt trả lại là có thật, không phải dàn dựng như những lời bình trên mạng xã hội.

Chị Vân cho biết chị làm việc cho công ty kinh doanh ô tô. Số tiền trên là tiền của công ty vừa rút về. Thời điểm đó, chị di chuyển trên xe bán tải, khi đưa bao tải tiền lên sau xe thì đã không để ý vì có quá nhiều đồ. Khi xe lên dốc tại nút giao Liêm Tuyền thì bị tụt nắm, bửng cốp, bao tiền rơi xuống.

Phát hiện sự việc, do đang trên cao tốc nên chị không thể dừng ngay mà phải tấp vào làn khẩn cấp để kiểm tra. Chị Vân vẫy xe hỏi thăm thì được một tài xế xe tải cho biết “người đi xe màu đen vừa nhặt được”.

“Tôi hoảng quá nên đăng lên diễn đàn giao thông để mong xin lại tiền. Tuy nhiên nhiều người không tin, chỉ trích khiến tôi áp lực phải nhờ xóa bài. Sau đó chúng tôi quay lại trạm thu phí nhờ trích xuất camera để tìm biển số xe nhặt được tiền. May mắn là người nhặt cũng đọc được thông tin trên mạng nên đã liên hệ trả lại”, chị Vân chia sẻ trên PLO.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng thôn Bằng Ngũi (xã Tiên Lục), xác nhận gia đình anh Huấn ở địa phương và việc trao trả lại 1 tỉ đồng có người dân chứng kiến