Nghi phạm trong vụ án gây rúng động ở Cà Mau vừa bị bắt tại đặc khu Phú Quốc

Liên quan vụ 2 người phụ nữ bị sát hại, chiều 25-1, một lãnh đạo của UBND xã Phước Long, tỉnh Cà Mau cho biết công an đã bắt được nghi phạm gây ra vụ án là C.M.H. (70 tuổi; ngụ ấp Tân Lộc, xã Lâm Tân, TP Cần Thơ).

"Nghi phạm H. bị bắt tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Hiện, lực lượng chức năng đang dẫn giải nghi phạm về Cà Mau để xử lý theo quy định. UBND xã đã thành lập đoàn đến thăm hỏi, hỗ trợ và động viên gia đình nạn nhân" – vị này thông tin thêm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 20 phút ngày 24-1, Công an xã Phước Long tiếp nhận tin tố giác tội phạm của người dân qua điện thoại về việc nhà bà H.T.L. (64 tuổi; ngụ ấp Mỹ Tân, xã Phước Long) đang đóng cửa nhưng có nhiều vết máu xung quanh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, mở cửa vào trong thì phát hiện bà L. và con gái là N.T.L. (46 tuổi) đã tử vong với nhiều vết thương trên người.

"Bà N.T.L. về nhà mẹ ruột sinh sống cách đây khoảng 15 ngày thì xảy ra vụ việc đau lòng trên. Người thân đang tập trung lo hậu sự cho 2 nạn nhân" – nguồn tin cho biết thêm.