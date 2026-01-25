Công an Cà Mau và Cần Thơ đang truy bắt nghi phạm sát hại 2 người phụ nữ

Liên quan vụ 2 người phụ nữ bị sát hại, ngày 25-1, một lãnh đạo của UBND xã Phước Long, tỉnh Cà Mau cho biết công an đang tiếp tục truy bắt nghi phạm C.M.H (70 tuổi; ngụ ấp Tân Lộc, xã Lâm Tân, TP Cần Thơ).

Ảnh minh họa

"Lực lượng làm nhiệm vụ của Công an tỉnh Cà Mau và các đơn vị liên quan đang phối hợp cùng Công an TP Cần Thơ truy bắt nghi phạm" – vị lãnh đạo này thông tin thêm.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 24-1, Công an xã Phước Long nhận tin báo về vụ giết người xảy ra ở ấp Mỹ Tân.

Vào cuộc tìm hiểu, công an xác định bà H.T.L (64 tuổi; ngụ ấp Mỹ Tân) và con gái là N.T.L (46 tuổi) đã tử vong tại nhà.

Theo thông tin ban đầu, cách đây khoảng 6 tháng, bà H.T.L chung sống như vợ chồng với ông H. Trong quá trình chung sống, 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi vì ghen tuông.

Sáng 24-1, ông H. điện thoại cho ông N.V.P. (ngụ TPHCM, là người thân của bà H.T.L) nói rằng đã sát hại bà, bảo người này "về lo hậu sự". Sau đó, ông P. gọi điện trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng ở địa phương rồi bỏ trốn.