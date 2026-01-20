Vụ người phụ nữ đi mua lợn bị sát hại ở Lào Cai: Chân dung hung thủ, hé lộ lý do xuống tay

Liên quan đến sự việc 2 mẹ con đi mua lợn rồi mất tích, sau đó tìm thấy thi thể người mẹ, còn cháu bé 6 tuổi bị vùi dưới đất gây chấn động dư luận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành tổ chức các biện pháp điều tra vụ án và bắt giữ được đối tượng gây ra vụ án.

Đó là Phùng Tiến Cao (sinh năm 1999, trú tại thôn Quyết Hùng, xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai). Cao bị bắt giữ vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 18/1.

Nạn nhân trong vụ việc là chị Trần Thị H.H. (sinh năm 1983, ở xã Mậu A, tỉnh Lào Cai). Cháu Vũ Anh Th. (sinh năm 2019, con chị H.) may mắn sống sót.

Vì thiếu tiền tiêu xài, Cao đã nhẫn tâm xuống tay với chị H. để cướp của. (Ảnh: Báo Công an nhân dân)

Nguồn tin trên báo Công an nhân dân cho biết, tại cơ quan CSĐT, Cao khai nhận do thiếu tiền tiêu xài, sẵn có quen biết và từng giới thiệu cho chị H. đi mua lợn ở địa bàn xã Xuân Ái vài lần nên đối tượng nảy sinh ý định lừa chị H. xuống xã Xuân Ái để thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản.

Chiều ngày 18/1, Cao gọi điện hẹn gặp chị H. ở đường liên thôn thuộc thôn Quyết Hùng, xã Xuân Ái để dẫn đi xem đàn lợn. Sau đó, Cao lừa nạn nhân đi lên khu vực đồi quế. Tại đây, đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị H. tử vong tại chỗ còn cháu Th. bị thương nặng.

Xuống tay tàn nhẫn với nạn nhân xong, Cao cướp xe máy cùng một chiếc điện thoại di động của nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày thị bị bắt giữ.

Thông tin về vụ việc khiến dư luận bàng hoàng, sững sờ, phẫn nộ hành vi tàn ác của Cao. Dư luận mong đối tượng sớm bị pháp luật nghiêm trị, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân và mong cháu bé sớm hồi phục sức khỏe.

Hiện trường nơi cơ quan chức năng tìm thấy cháu Th. bị vùi dưới đất.

Trước đó, nguồn tin trên báo Tiền Phong vào chiều ngày 18/1, chị H. cùng con gái đi sang xã Xuân Ái để mua lợn, dự định nuôi để bán dịp Tết song không trở về. Gia đình cố liên lạc với chị H. nhưng không được nên đã tổ chức tìm kiếm và trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tới hiện trường thì phát hiện thi thể chị H., còn cháu Th. bị mất tích. Đến 1 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy cháu bé đang bị vùi dưới đất, rất may cháu bé còn sống, được đưa đi cấp cứu.

Tại Trung tâm Y tế Khu vực Văn Yên, các bác sĩ xác định cháu Th. bị tổn thương phức tạp của cổ (S19.7); Tổn thương nông ở đầu, phần không xác định (S00.9); vết thương vùng cổ, chấn thương vùng mang tai trái, vùng má – thái dương phải, cổ chân phải. Cháu bé đã được phẫu thuật khâu đơn giản vết thương vùng mặt, cổ, hiện tình hình sức khỏe đã ổn định, theo thông tin trên báo Sức khỏe & Đời sống.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.