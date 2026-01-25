Giải độc đắc của vé số Long An đang "dậy sóng" ở An Giang

Chiều 25-1, các đại lý vé số đã liên tục chia sẻ thông tin về giải độc đắc (dãy số 145400) của vé số Long An, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng chiều 24-1, được xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 24-1. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Giải độc đắc của vé số Long An trúng tại tỉnh An Giang đã gây "bão" mạng. Ảnh: ĐLVS Hoàng

Nơi đổi thưởng cho chủ nhân may mắn trúng 28 tỉ đồng vé số Long An là đại lý vé số Hoàng ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Thông tin này lập tức được nhiều trang Facebook lớn ở tỉnh An Giang chia sẻ lại, tạo nên "làn sóng" thích thú từ cộng đồng mạng.

Theo đó, trên trang Facebook "Hóng Hớt Long Xuyên AG", thông tin giải độc đắc của vé số Long An trúng tại Long Xuyên đã nhận về khoảng 3.000 lượt thích, chia sẻ và bình luận như: "Lúc mua số đẹp thì độc đắc ra số xấu, lúc mình mua số xấu nó lại ra như vầy. Chắc chưa tới"; "Biết vậy lựa số đẹp cho lành"; "Chúc mừng bạn nào đã trúng, bạn quá may mắn"…

Tương tự, trên 2 trang Facebook "Lang thang An Giang" và "Dân Châu Đốc – AG", hình ảnh 14 tờ vé số Long An trúng độc đắc tại đại lý vé số Hoàng đã nhận về gần 6.000 lượt thích, chia sẻ và bình luận như: "Mua hoài không trúng, nhưng ngưng mua ngày nào thì ngày đó lại có người trúng"; "Xung quanh mình trúng miết mà chưa tới mình"; "An Giang trúng hoài ta"; "Tui cũng ở Long Xuyên. Mua cũng nhiều mà sao chưa thấy an ủi hay đặc biệt gì hết ta?".

Ngoài ra, cũng có người tỏ ra tiếc nuối khi để lại bình luận: "Số này quen quá. Hôm qua mình mua số 10 đuôi mà chê 00".

Chiều nay (25-1), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.