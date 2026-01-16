Cái kết bi thảm của người đàn ông trúng số 7 tỷ đồng

Ông Nguyễn Lộc (SN 1956, từng sống ở khu phố 1, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ) bỗng chốc chạm tay vào giấc mơ đổi đời chỉ nhờ vài tờ vé số. Nhưng giấc mơ ấy, thay vì đưa ông đến hạnh phúc, lại đẩy cả một gia đình xuống tận cùng bi kịch.

Cụ Ba đang ngồi kể lại câu chuyện người con rể của mình trúng số.

Rời quê lên thành phố làm việc từ những năm 1980, ông Lộc hằng ngày vẫn cặm cụi sửa đồng hồ để kiếm từng đồng bạc lẻ nuôi thân. Thời gian sau, ông yêu rồi về chung sống như vợ chồng với một người con gái có nhà gần đó. Năm 2000, trong một buổi chiều tình cờ mua giúp một cụ bà bán vé số 6 tờ vé có đuôi 56, ông không thể ngờ rằng vận mệnh của mình từ đó rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Tấm vé nhỏ bé ấy mang về cho ông những giải độc đắc liên tiếp, tổng số tiền lên tới 7 tỷ đồng, quy đổi ra giá vàng lúc đó là 1.300 lượng vàng, một con số không tưởng vào thời điểm ấy.

Nhưng tiền bạc đến quá nhanh cũng cuốn phăng đi những gì mong manh nhất trong con người ông. Từ người đàn ông hiền lành, chỉ biết lo cho vợ con, ông Lộc dần biến thành kẻ ăn chơi khét tiếng. Xe hơi, tài xế riêng, những cuộc vui thâu đêm, bia ôm, gái gú… tất cả như một cơn lốc cuốn ông rời xa mái nhà nhỏ và những đứa con đang mỏi mòn chờ cha.

Căn nhà nơi ông Lộc từng ở với vợ con tại TP Thủ Dầu Một.

Bi kịch hơn cả, trong khi sẵn sàng ném tiền cho người lạ, cho những cuộc vui phù phiếm, ông lại lạnh nhạt với chính máu mủ của mình. Đứa con gái tật nguyền không được chữa chạy, người vợ đau đớn nhìn tiền bạc đội nón ra đi, còn gia đình thì ngày một rạn nứt. Khi người vợ lên tiếng cảnh báo, ông chỉ ném cho vài đồng rồi đẩy họ ra khỏi cuộc đời mình.

Chỉ ba năm sau, những tỷ đồng từng khiến ông được tung hô đã biến mất sạch. Từ kẻ giàu sang, ông rơi thẳng xuống đáy nghèo khổ. Trong túi không còn nổi vài trăm nghìn, tinh thần thì rối loạn, ông sống trong men rượu và sự tuyệt vọng. Một lần mất kiểm soát trong lúc cãi vã, ông dùng dao đâm bạn, rồi hoảng loạn bỏ trốn, sống chui lủi như kẻ bị xã hội ruồng bỏ.

Gốc me ngày trước ông Lộc vẫn hay ngồi sửa đồng hồ lúc còn hàn vi.

Và rồi, cái kết đến lặng lẽ và đau xót: ông Nguyễn Lộc chết trong một vụ tai nạn giao thông. Một người từng nắm trong tay hàng tỷ đồng, cuối cùng rời khỏi cuộc đời trong cảnh trắng tay, cô độc, để lại phía sau một gia đình tan nát và một câu chuyện buồn đến nhói lòng.

Như muốn cho con cái quên đi quá khứ không có gì tốt đẹp của người cha, vợ ông sau khi chôn cất chồng, đợi đến kỳ mãn tang đã cho bỏ hết những tấm ảnh có mặt ông. Hình bóng ông rơi vào quên lãng, chỉ có cái tiếng của một người may mắn trúng số nhưng không biết sử dụng đồng tiền đã bị vong mạng trong nghèo khó là còn mãi với người dân ở thành phố Thủ Dầu Một.