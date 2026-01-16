Vụ án khiến hai người phụ nữ tử vong xảy ra trên địa bàn xã Lạc Đạo (tỉnh Hưng Yên), đang nhận được sự chú ý theo dõi của dư luận. Tại khu dân cư nơi nghi phạm Kiều Ngọc Anh (SN 1995) từng sinh sống, những người hàng xóm vẫn chưa hết ám ảnh khi nhắc lại chuỗi ngày bất ổn kéo dài suốt nhiều năm qua.

Chia sẻ trên báo VTC News, người phụ nữ tên T. - hàng xóm sinh sống gần nhà Kiều Ngọc Anh cho hay, gia đình của nghi phạm đã phải đối mặt với rất nhiều áp lực trong suốt một thời gian dài. Theo người này, bố mẹ của Ngọc Anh nhiều năm trước từng phải bôn ba khắp nơi để mưu sinh, từ xuất khẩu lao động, rồi vào các tỉnh miền Nam. Gia đình mới trở lại về quê xây nhà, ổn định cuộc sống chỉ khoảng 5-6 năm trước đây. Hiện người bố làm nghề xây dựng, người mẹ làm công nhân tại một công ty gần nhà.

Tuy vậy cuộc sống của gia đình chưa lúc nào được bình yên trọn vẹn. Những lúc lên cơn nghiện, nghi phạm còn cầm dao đe doạ bố mẹ. Hàng xóm nhiều lần nghe thấy tiếng người mẹ kêu cứu thất thanh. Thậm chí, có những lúc gia đình phải xích chân đối tượng ở căn phòng phía sau để tránh nguy hiểm. Thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng nên gia đình đã phải gửi đi trại cải nghiện.

Trong trí nhớ của bà T., mẹ của nghi phạm là người luôn sống trong tình trạng lo lắng, sợ hãi trong suốt nhiều năm. Nhiều người dân khác trong khu phố cũng bày tỏ sự ám ảnh kéo dài.

“Nhà có hai chị em, chị gái đã đi lấy chồng, chỉ còn mình cậu con trai này ở với bố mẹ. Trước kia bố mẹ đi làm ăn xa, nó ở nhà với ông bà, bỏ học liên miên rồi hư hỏng, nghiện ngập”, một người hàng xóm khác kể trên VTC News.

Đối tượng Kiều Ngọc Anh.

Như đã thông tin thì vào sáng 15/1, đối tượng Kiều Ngọc Anh (nam, sinh năm 1999, trú xã Đạo Lạc, tỉnh Hưng Yên) đã ra đầu thú tại Công an xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

Hành trình gây án của đối tượng

Thông tin trên báo CAND, tại Cơ quan điều tra, đối tượng Kiều Ngọc Anh khai nhận do đang gặp khó khăn về kinh tế, cần tiền chi tiêu cá nhân nên đã tự nảy sinh ý định cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Sáng 14/1, đối tượng Ngọc Anh đến chợ thôn Hoàng Nha xã Lạc Đạo mua 2 con dao (dạng dao bầu) với giá 70 nghìn đồng để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Khoảng 13h cùng ngày, hắn điều khiển xe đạp đến đoạn đường B4 Khu Công nghiệp Phố Nối A, thuộc địa phận thôn Hồng Cầu, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, dựng xe đạp ở rìa đường nhằm mục đích chặn xe của người đi đường để cướp tài sản.

Thời điểm này, chị L. điều khiển xe máy đi đến khu vực trên thì Ngọc Anh chặn xe rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực, cạnh sườn, cánh tay của chị L. khiến nạn nhân tử vong.

Hình ảnh đối tượng di chuyển trên đường sau khi gây án.

Sau đó, đối tượng Ngọc Anh cướp xe của chị L. rồi tiếp tục di chuyển đến thôn Hoàng Nha thì gặp chị X. chạy xe hướng ngược chiều nên Ngọc Anh đã vòng xe lại, đuổi theo áp sát xe của chị X. nhằm tiếp tục thực hiện hành vi cướp tài sản. Chị X. bị Ngọc Anh sát hại sau đó.

Trên quãng đường di chuyển, đối tượng Ngọc Anh đã vứt 2 dao tại thôn Lộng Thượng, xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên và tổ dân phố Đạo Xá, phường Trạm Lộ, tỉnh Bắc Ninh.

Tiếp đó, đối tượng Ngọc Anh điều khiển xe đi đến phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, mở cốp xe lấy số tiền khoảng 1 triệu đồng của chị L. để trong cốp xe rồi bỏ lại xe tại đây và bỏ trốn đến TP. Hà Nội tiêu xài cá nhân.

Đối tượng Ngọc Anh đã từng đi cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện tỉnh Hưng Yên (từ tháng 2 đến tháng 8/2024). Thời điểm đối tượng bị bắt giữ, Cơ quan Công an test nhanh Ngọc Anh âm tính với các chất ma túy.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra mở rộng vụ án.