Nghi phạm sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản ở Hưng Yên khai gì sau khi đầu thú?

Biết không thể trốn chạy sau khi đã sát hại 2 người phụ nữ và cướp tài sản của họ, nghi phạm Kiều Ngọc Anh (sinh năm 1999, trú tại thôn Thanh Đặng, xã Lạc Đạo) chủ động đến Công an xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên để đầu thú .

Tại cơ quan điều tra, tên này bước đầu khai nhận do đang gặp khó khăn về kinh tế, cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản . Để thực hiện hành vi của mình, trong sáng 14/1, Kiều Ngọc Anh tìm đến chợ thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo mua 2 con dao (dạng dao bầu) với giá 70.000 đồng.

Khoảng 13h cùng ngày, gã này đi xe đạp đến đoạn đường B4 Khu Công nghiệp Phố Nối A, thuộc địa phận thôn Hồng Cầu, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, dựng xe đạp ở rìa đường để tìm "con mồi".

Thời điểm này, chị Bùi Thị Thanh L. (sinh năm 2006, quê tỉnh Phú Thọ) đi xe máy Honda Vision màu trắng, biển số: 28FN-094.49 đến khu vực trên và bị Ngọc Anh chặn xe, dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực, cạnh sườn, cánh tay khiến nạn nhân tử vong.

Nghi phạm Kiều Ngọc Anh tại cơ quan công an.

Sau đó, kẻ này cướp xe máy của chị L. đi đến thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo thì gặp chị Nguyễn Thị X. đang đi một mình bằng xe máy Honda Airblade màu vàng đen, biển số 89L1 - 039.58 (đi ngược chiều). Ngay lập tức, tên này vòng xe trở lại để đuổi theo, áp sát xe của chị X. cũng với mục đích cướp tài sản.

Khi đi đến khu vực trước cổng nhà một người dân, kẻ này đỗ lại để chặn xe của chị X. và dùng dao đâm trúng cạnh sườn trái, phải của chị X. khiến nạn nhân bị thương nặng, ngã gục tại sân nhà người dân khi cố gắng gượng chạy vào đây.

Kẻ thủ ác kịp lấy đi một túi nilon treo trên xe máy của nạn nhân trước khi phóng xe rời đi. Trên đường bỏ trốn, Ngọc Anh đã vứt 2 dao dùng để đâm các nạn nhân tại khu vực thôn Lộng Thượng, xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên và tổ dân phố Đạo Xá, phường Trạm Lộ, tỉnh Bắc Ninh.

Tiếp đó, tên này đi xe máy đến phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh mở cốp xe lấy số tiền khoảng 1 triệu đồng của nạn nhân để trong cốp rồi bỏ lại để tiếp tục bỏ trốn lên TP Hà Nội tiêu xài hết số tiền cướp được.

Cơ quan công an xác định Kiều Ngọc Anh đã từng đi cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện tỉnh Hưng Yên (từ tháng 2 đến tháng 8/2024). Thời điểm đối tượng bị bắt giữ, cơ quan công an test nhanh thì nghi phạm này âm tính với các chất ma túy.

Trước đó, vào đầu giờ chiều 14/1, Công an xã Như Quỳnh và Công an xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên cùng nhận được tin báo về việc một đối tượng nam thanh niên tấn công khiến hai trường hợp phụ nữ tử vong.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hưng Yên và chính quyền địa phương các xã Như Quỳnh, Lạc Đạo cùng các đơn vị liên quan tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập các vật chứng, tài liệu có liên quan để làm rõ nội dung vụ án và truy xét về đối tượng gây án.

Khoảng 1 giờ từ khi tiếp nhận thông tin các vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định được đối tượng gây án là Kiều Ngọc Anh (SN 1999, trú tại thôn Thanh Đặng, xã Lạc Đạo).

Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an các xã Như Quỳnh, Lạc Đạo và các đơn vị liên quan xác minh, truy bắt Kiều Ngọc Anh.

Đến 8h19 ngày 15/1, biết không thể bỏ trốn nên Kiều Ngọc Anh đến Công an xã Như Quỳnh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên hiện đang khẩn trương thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ vụ việc để tiến hành các bước tố tụng theo quy định.