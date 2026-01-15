Đấm nữ nhân viên rồi cướp điện thoại trong cửa hàng ở Nghệ An, Nguyễn Văn Hưng bị bắt tại nơi không ngờ

Ngày 15/1, theo thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi cướp tài sản tại một cửa hàng điện thoại ở xã Văn Hiến, tỉnh Nghệ An, Nguyễn Văn Hưng bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh. Chỉ trong thời gian ngắn, Công an Nghệ An nhanh chóng bắt giữ đối tượng này.

Theo đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 10/01/2026, tại một cửa hàng điện thoại trên địa bàn xã Văn Hiến, một đối tượng nam giới (không rõ danh tính) vào giả vờ mua điện thoại rồi dùng tay đấm vào mặt chủ cửa hàng, cướp 02 điện thoại iPhone 14 promax (tổng trị giá khoảng 30 triệu đồng) rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ảnh cắt từ clip

Khi nữ nhân viên nhảy qua tủ trưng bày, đuổi theo tên cướp thì bị người này rút một vật nhọn đe dọa. Thời điểm này, trong cửa hàng còn có con nhỏ của nữ nhân viên nên chị này lùi lại bảo vệ con. Tên cướp nhân cơ hội đó đã tẩu thoát.

Đáng nói, đây là lần đầu tiên ở xã Văn Hiến xuất hiện đối tượng để cướp tài sản; thời điểm xảy ra vụ việc trong cửa hàng chỉ có nữ chủ quán và một cháu nhỏ trông coi. Sau khi vụ việc xảy ra, mạng xã hội đăng tải thông tin và hình ảnh ban đầu thu hút sự quan tâm của người dân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an xã Văn Hiến đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan nhanh chóng xác minh, truy tìm, bắt giữ đối tượng gây án.

Nguyễn Văn Hưng (dấu X) bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan Công an xác định đối tượng gây án là Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 2009), trú xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An. Sau khi chiếm đoạt 02 chiếc điện thoại nói trên, đối tượng bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh. Sau thời gian theo dõi, rạng sáng 14/01/2026, Tổ công tác bắt giữ Nguyễn Văn Hưng khi đối tượng này đang lẩn trốn tại phường Trung Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh.

Tại cơ quan Công an, đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Nguyễn Văn Hưng là đối tượng có nhân thân xấu, vừa đi trường giáo dưỡng trở về địa phương, không có công việc ổn định.

Hiện, vụ việc đang được xử lý theo quy định pháp luật.