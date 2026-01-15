Sun Group đầu tư hơn 145.000 tỷ đồng xây dựng Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc tại TP.HCM

Theo quyết định của UBND TP.HCM, Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu, thành viên của Sun Group, được lựa chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án. Đây cũng là dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất trong 4 dự án hạ tầng – giao thông trọng điểm được khởi công, động thổ cùng ngày, gồm: Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc, Tuyến Metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương), Cầu Cần Giờ và Cầu Phú Mỹ 2, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 13/1/2026, dự án có thời gian thực hiện khoảng 8 năm kể từ khi ký hợp đồng BT. Tuy nhiên, với vai trò là công trình hạ tầng động lực, TP.HCM và nhà đầu tư đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công đồng bộ, phấn đấu rút ngắn thời gian hoàn thành toàn khu liên hợp xuống còn khoảng 5 năm.

Điểm nhấn lớn nhất của dự án là sân vận động trung tâm có quy mô 24 ha, tổng mức đầu tư khoảng 35.000 tỷ đồng, sức chứa lên tới 70.000 chỗ ngồi. Công trình được thiết kế với mái che linh hoạt có thể đóng – mở tự động, tích hợp giải pháp cách âm hiện đại và hệ thống điều hòa nhiệt độ có khả năng điều chỉnh theo từng khu vực khán đài. Với cấu hình này, sân vận động không chỉ phục vụ các giải đấu thể thao đỉnh cao mà còn có thể chuyển đổi thành không gian tổ chức đại nhạc hội, sự kiện giải trí quy mô lớn mang tầm khu vực và quốc tế.

Trên bình diện quốc tế, sân vận động Rạch Chiếc được đánh giá có quy mô và công nghệ vượt trội so với nhiều sân vận động có mái che trong khu vực như Kai Tak (Hong Kong) hay sân vận động quốc gia Singapore, đồng thời tiệm cận các biểu tượng thể thao toàn cầu như Wembley (London) hay "Tổ Chim" tại Bắc Kinh.

Bên cạnh sân vận động trung tâm, Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc được quy hoạch trên tổng diện tích hơn 186,78 ha, hướng tới mô hình quần thể thể thao đa chức năng, có khả năng đáp ứng khoảng 90% các môn thể thao Olympic. Dự án bao gồm nhà thi đấu và biểu diễn đa năng quy mô 10 ha với sức chứa khoảng 18.000 chỗ ngồi; trung tâm thể thao đa năng từ 5.000 – 10.000 chỗ; trung tâm thể thao dưới nước đạt chuẩn quốc tế; trung tâm quần vợt phục vụ thi đấu và đào tạo chuyên nghiệp; cùng khu trung tâm huấn luyện và hệ thống sân phụ trợ đồng bộ.

Ngoài các công trình thi đấu và huấn luyện, dự án còn được bổ sung khu tổ hợp thể thao cộng đồng, khu phục vụ vận động viên, huấn luyện viên và y tế thể thao, hướng tới hình thành hệ sinh thái huấn luyện – thi đấu – phục hồi chức năng khép kín, gắn kết với đời sống đô thị.

Song song với hạ tầng thể thao, Rạch Chiếc còn dành quỹ đất lớn cho không gian công cộng và dịch vụ đô thị. Công viên công cộng và quảng trường trung tâm được quy hoạch xuyên suốt, kết nối các hạng mục chức năng, tạo vùng đệm sinh thái và không gian sinh hoạt cộng đồng. Khu thương mại – dịch vụ và hội nghị được định hướng trở thành trung tâm kinh tế sự kiện, kinh tế đêm, góp phần gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách khi đến TP.HCM.

Đáng chú ý, trung tâm hội nghị trong khu liên hợp được thiết kế với phòng hội nghị lớn quy mô khoảng 10.000 chỗ ngồi cùng hệ thống phòng họp đa chức năng đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo lớn. Khu khách sạn liền kề được quy hoạch đồng bộ, bảo đảm năng lực lưu trú cao cấp cho số lượng lớn đại biểu, chuyên gia và khách mời, với kết nối giao thông thuận tiện tới các trục không gian chính của dự án.

Với quy mô và cấu trúc như vậy, Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc được kỳ vọng trở thành "cực tăng trưởng mới" của khu Đông TP.HCM, nơi các sự kiện thể thao đỉnh cao, concert quốc tế và lễ hội văn hóa có thể diễn ra quanh năm. Về dài hạn, công trình này cùng với các dự án thể thao lớn khác trên cả nước sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng thể thao Việt Nam, tạo nền tảng để đất nước có thể hướng tới mục tiêu đăng cai những sự kiện tầm cỡ như World Cup hay Olympic.