Cụ bà ở Ninh Bình bí mật rút sổ tiết kiệm 70 triệu đồng, đang chờ nhận tiền thì công an mời làm việc

Ngày 14/1/2026, Công an phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị vừa phối hợp ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông đối với bà Phạm Thị N (sinh năm 1958, trú tại Tổ dân phố Đông, phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

Trước đó, bà N nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Ninh Bình thông báo về việc bà N có liên quan đến vụ án hình sự đang trong quá trình điều tra, làm rõ. Đối tượng yêu cầu bà tuyệt đối giữ bí mật, đồng thời chuyển ngay toàn bộ số tiền tiết kiệm của bà để tại ngân hàng vào tài khoản do đối tượng cung cấp, nhằm phục vụ công tác điều tra.

Bị đối tượng liên tục gọi điện đe dọa, gây áp lực tâm lý, bà N đã mang sổ tiết kiệm của mình đến Quỹ tín dụng nhân dân Khánh Hòa ở Tổ dân phố Chùa, phường Đông Hoa Lư làm thủ tục rút 70 triêu đồng trong sổ để giao cho đối tượng. Tuy nhiên, trước đó đã được lực lượng Công an hướng dẫn, trao đổi, phát hiện thấy người rút tiền có biểu hiện tâm lý bất an nên nhân viên giao dịch đã liên hệ với Công an phường Đông Hoa Lư để xác minh, làm rõ trước khi thực hiện giao dịch.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đông Hoa Lư đã nhanh chóng cử cán bộ tới phối hợp với Quỹ tín dụng Khánh Hòa kiểm tra, xác minh, làm rõ, kịp thời ngăn chặn việc bà N chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo.

Sau sự việc, bà N và gia đình rất xúc động, bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới Công an phường Đông Hoa Lư và Quỹ tín dụng nhân dân Khánh Hòa đã kịp thời phối hợp xác minh, ngăn chặn, xử lý kịp thời hành động lừa đảo của đối tượng xấu đối với người dân.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình