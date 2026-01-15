Bắt quả tang Nguyễn Thị Minh Nguyệt sinh năm 1982

Công an TP Hải Phòng ngày 14/1 cho biết, công an phường Hải An vừa bắt giữ Nguyễn Thị Minh Nguyệt (sinh năm 1982, trú tại số 49B/348 Trần Nguyên Hãn, phường An Biên, thành phố Hải Phòng) sau khi đối tượng này thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại siêu thị.

Theo đó, thời gian gần đây, trên địa bàn phường Hải An xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản trong các siêu thị, cửa hàng tiện ích. Qua điều tra, hồi 21h30’ ngày 08/01/2026, tại siêu thị Winmart số 55 đường Đoàn Kết, phường Hải An, thành phố Hải Phòng, Công an phường Hải An kết hợp với quần chúng nhân dân bắt quả tang Nguyễn Thị Minh Nguyệt có hành vi trộm cắp 10 lọ ngăn mùi dán nhãn mác NIVEA.

Đối tượng Nguyễn Thị Minh Nguyệt tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Qua đấu tranh, Nguyễn Thị Minh Nguyệt khai nhận vừa trộm cắp số tài sản này trong siêu thị với hình thức đối tượng vào trước gom những đồ có giá trị vào một khu vực, đối tượng vào sau giả vờ mua hàng hoá rồi cất dấu số tài sản đồng bọn đã gom sẵn, hành vi diễn ra nhanh chóng làm mất cảnh giác của nhân viên bán hàng.

Hiện, Công an phường Hải An đã đề nghị Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Minh Nguyệt về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời tiếp tục mở rộng án để xử lý đối tượng liên quan.