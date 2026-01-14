Công an đã bắt được bị can La Hoàng Hôn

Liên quan vụ 4 đối tượng bị truy nã toàn quốc vì trốn khỏi nơi giam giữ, sáng 14-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt được bị can La Hoàng Hôn (SN 1999; cư trú xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ).
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 17 giờ ngày 8-1, cán bộ quản giáo thuộc Phân trại Tạm giam Giồng Riềng (cơ sở 1), Trại Tạm giam số 2 của Công an tỉnh An Giang, tiến hành điểm danh, kiểm diện can, phạm nhân đủ số lượng.
Trong đó, Lê Hoàng Hôn cùng 2 bị can khác là Bạch Thanh Lên (SN 1999; cư trú xã Trường Xuân, TP Cần Thơ) và Võ Ngọc Sơn (SN 2006; cư trú xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang) bị tạm giam về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; còn Nguyễn Minh Luân (SN 1992; cư trú xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang) bị tạm giam về tội "Hiếp dâm". Cả 4 bị can này cùng được bố trí chung một buồng giam.
Đến 6 giờ 30 phút ngày 9-1, cán bộ quản giáo phát hiện Sơn, Lên, Hôn và Luân đã trốn khỏi nơi giam giữ. Do đó, 4 bị can này bị truy nã toàn quốc về tội "Trốn khỏi nơi giam giữ".
Sau đó, Lên, Sơn và Luân đã bị lực lượng của Công an tỉnh An Giang bắt giữ sau 2 ngày bỏ trốn. Như vậy, cho đến thời điểm hiện tại, 4 đối tượng bị truy nã về tội "Trốn khỏi nơi giam giữ" đều đã bị bắt trở lại.