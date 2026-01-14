Công an đã bắt được bị can La Hoàng Hôn

Liên quan vụ 4 đối tượng bị truy nã toàn quốc vì trốn khỏi nơi giam giữ, sáng 14-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt được bị can La Hoàng Hôn (SN 1999; cư trú xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ).

Đối tượng La Hoàng Hôn

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 17 giờ ngày 8-1, cán bộ quản giáo thuộc Phân trại Tạm giam Giồng Riềng (cơ sở 1), Trại Tạm giam số 2 của Công an tỉnh An Giang, tiến hành điểm danh, kiểm diện can, phạm nhân đủ số lượng.

Trong đó, Lê Hoàng Hôn cùng 2 bị can khác là Bạch Thanh Lên (SN 1999; cư trú xã Trường Xuân, TP Cần Thơ) và Võ Ngọc Sơn (SN 2006; cư trú xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang) bị tạm giam về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; còn Nguyễn Minh Luân (SN 1992; cư trú xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang) bị tạm giam về tội "Hiếp dâm". Cả 4 bị can này cùng được bố trí chung một buồng giam.

Đến 6 giờ 30 phút ngày 9-1, cán bộ quản giáo phát hiện Sơn, Lên, Hôn và Luân đã trốn khỏi nơi giam giữ. Do đó, 4 bị can này bị truy nã toàn quốc về tội "Trốn khỏi nơi giam giữ".

Từ trái qua phải: Nguyễn Minh Luân; Bạch Thanh Lên và Võ Ngọc Sơn.

Sau đó, Lên, Sơn và Luân đã bị lực lượng của Công an tỉnh An Giang bắt giữ sau 2 ngày bỏ trốn. Như vậy, cho đến thời điểm hiện tại, 4 đối tượng bị truy nã về tội "Trốn khỏi nơi giam giữ" đều đã bị bắt trở lại.