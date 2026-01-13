Rời nơi ẩn náu do bị muỗi cắn và đói khát, phạm nhân trốn trại lập tức bị bắt

Ngày 13/1, thông tin từ Trại giam Phước Hòa (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, đóng tại xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã tìm thấy và bắt giữ phạm nhân Huỳnh Văn Đời (SN 1984, ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp) sau 3 ngày trốn trại.

Phạm nhân Huỳnh Văn Đời

Phạm nhân Đời được tìm thấy ở khu vực sản xuất trong khuôn viên của Trại giam sau 3 ngày bỏ trốn. Thời điểm phát hiện, tình trạng sức khỏe phạm nhân ổn định. Theo Trại giam Phước Hòa, Đời là phạm nhân đang chấp hành mức án 1 năm tù tại Trại giam Phước Hòa về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, chiều 10/1, Đời lợi dụng sơ hở trong lúc lao động tại phân trại K2 và bỏ trốn. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Trại giam Phước Hòa phối hợp các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp triển khai công tác truy tìm phạm nhân, đồng thời ra quyết định truy nã phạm nhân.

Trong thời gian bỏ trốn, Đời không ra khỏi khu vực Trại giam mà lẩn trốn trong khu vực sản xuất. Do đói và khát, bị muỗi cắn, sáng 13/1, Đời rời khu vực đang lẩn trốn đi tìm thức ăn thì bị cán bộ trại giam phát hiện và bắt giữ.