Trước khi tổng giám đốc bị bắt, Đồ hộp Hạ Long trải qua nhiều biến động

Như Tiền Phong đưa tin, Viện KSND TP Hải Phòng vừa phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an TP. Hải Phòng đối với ông Trương Sỹ Toàn - Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long - cùng 3 nhân viên cấp dưới phụ trách kiểm soát chất lượng.

Ông Toàn bị bắt do có liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp trong vụ việc hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả châu Phi được thu gom, tuồn vào các kho lạnh bảo quản.

Theo báo cáo thường niên năm 2024 của Công ty CP (CTCP) Đồ hộp Hạ Long, ông Trương Sỹ Toàn gia nhập doanh nghiệp từ năm 2012 và đã đảm nhiệm nhiều vị trí điều hành trong công ty, gồm: Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Market và Bán hàng, phụ trách nhà máy, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long Đà Nẵng (công ty con) và Phó Tổng Giám đốc. Ông Toàn không sở hữu cổ phần công ty.

Theo giới thiệu, sản phẩm của CTCP Đồ hộp Hạ Long hiện diện trên 34 tỉnh thành, hơn 20 chuỗi hệ thống siêu thị toàn quốc, hàng chục chuỗi cửa hàng tiện lợi 24/7 và hơn 1 vạn điểm bán lẻ truyền thống. Tổng số cán bộ công nhân viên tính đến 31/12/2024 là 714 người.

CTCP đồ hộp Hạ Long sở hữu 3 nhà máy, 3 văn phòng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể là CTCP Đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng; Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng (thành lập năm 2010); Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long - Đồng Tháp (thành lập năm 2022, chuyên chế biến hạt sen và nông sản); Công ty TNHH MTV Thực phẩm Cột Đèn (thành lập năm 2024), đơn vị sản xuất patê Cột Đèn Hải Phòng.

Tính đến ngày 31/12/2024, Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex) là cổ đông lớn nhất của Đồ hộp Hạ Long với gần 1,39 triệu cổ phiếu, tương ứng 27,75% vốn điều lệ. Tiếp đến, Landial Pte. Ltd sở hữu 14,65%. Các cá nhân: Ông Phạm Hữu Quý Lâm (8,76%), ông Low Say Pun (7,69%), ông Nguyễn Văn Bình (6,73%) và bà Lê Minh Hà (5,48%).

Tuy nhiên, cơ cấu cổ đông đã có biến động trong năm 2025. Tháng 2, 3/2025, nhiều cổ đông lớn đăng ký thoái toàn bộ vốn. Cụ thể, bà Lê Minh Hà đăng ký bán toàn bộ 274.194 cổ phiếu, tương đương 5,48% vốn điều lệ.

Landial Pte. Ltd cũng chuyển nhượng toàn bộ 732.400 cổ phiếu, tương ứng 14,65% vốn và rút khỏi nhóm cổ đông lớn. Ông Phạm Hữu Quý Lâm và ông Low Say Pun lần lượt đăng ký bán toàn bộ số cổ phiếu đang nắm giữ, tương ứng 8,76% và 7,69% vốn điều lệ.

Từ tháng 4/2025 đến nay, ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật. Trước đó, ông Kek Chin Ann, quốc tịch Malaysia đảm nhận vai trò này.

Về tình hình kinh doanh , theo báo cáo tài chính quý III/2025 và 9 tháng đầu năm 2025, công ty báo doanh thu thuần đạt 471 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ. Công ty đạt lãi ròng 11 tỷ đồng.

Theo số liệu từ nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, năm 2025, sản phẩm Pate Cột đèn Hải Phòng của Đồ hộp Hạ Long đạt doanh số 21 tỷ đồng trên các sàn thương mại điện tử. 64 gian hàng đang phân phối sản phẩm, 217.900 sản phẩm được bán ra.

Doanh số bán ra trên Tiktok Shop cao nhất, 14,3 tỷ đồng, tiếp đến là Shopee 6,3 tỷ đồng, Lazada 304 tỷ đồng, và Tiki chỉ hơn 20 triệu đồng.