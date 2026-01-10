Nóng: Bắt khẩn cấp Tổng Giám đốc Đồ hộp Hạ Long

Thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng cho biết đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trương Sỹ Toàn (57 tuổi, trú tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh), Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco).

Ngày 10/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã thi hành Lệnh bắt khẩn cấp.﻿

Ông Toàn bị điều tra do có dấu hiệu liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý, chỉ đạo việc thu gom và lưu trữ số lượng lớn thịt heo nhiễm bệnh tại các kho lạnh của doanh nghiệp.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng thực hiện lệnh bắt giữ 3 cá nhân thuộc Phòng Quản lý chất lượng của công ty, gồm: bà Phạm Thị Thúy Lan (46 tuổi, Phó Trưởng phòng), bà Bùi Thị Thoan (47 tuổi, nhân viên quản lý nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu) và bà Lại Thị Thanh Hương (52 tuổi, nhân viên bộ phận đầu vào). Nhóm nhân sự này bị xác định có vai trò trực tiếp trong quy trình kiểm tra, đánh giá chất lượng thịt lợn đầu vào trước khi đưa vào sản xuất.

Vụ việc bắt nguồn từ tháng 9/2025, khi Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện 2 xe ô tô vận chuyển gần 1,3 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc, dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi từ vùng dịch về tiêu thụ. Mở rộng điều tra và khám xét kho lạnh của Công ty Đồ hộp Hạ Long, lực lượng chức năng phát hiện và niêm phong khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh cũng nhiễm virus này.

Đáng chú ý, kết quả điều tra cho thấy doanh nghiệp đã sử dụng nguồn nguyên liệu trên để chế biến thành phẩm trong các ngày 6–7/9/2025. Cụ thể, hơn 1,7 tấn pate (tương đương khoảng 14.000 hộp) đã được sản xuất. Ngoài ra, nhiều sản phẩm khác lưu kho cũng cho kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, bao gồm hơn 4.000 kg chả giò rế và hơn 3.000 kg chả giò đặc biệt. Cơ quan chức năng còn phát hiện hơn 13 tấn bì heo và 8 tấn da gà đông lạnh nhiễm vi khuẩn Salmonella spp - tác nhân gây bệnh đường ruột.

Nguồn gốc số thịt nhiễm bệnh được xác định thu gom từ các đầu mối tại tỉnh Hưng Yên và không có giấy tờ kiểm dịch hợp pháp.

Liên quan đến vụ án này, sau 4 tháng điều tra, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố ông Bùi Đức Trọng (46 tuổi) cùng 8 bị can khác về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm". Toàn bộ số tang vật nhiễm bệnh đã được tiêu hủy vào tháng 11/2025. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.