Công ty đồ hộp Hạ Long hoạt động thế nào, ai đang quản lý?

Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) thành lập từ năm 1957, tiền thân là Nhà máy Cá hộp Hạ Long, gắn với lịch sử hình thành và phát triển của ngành công nghiệp đồ hộp tại thành phố cảng Hải Phòng.

Năm 1996, công ty chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần và đến năm 2001 chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam với mã CAN, trở thành một trong những doanh nghiệp tiên phong lên sàn trong lĩnh vực thực phẩm chế biến.

Sau nhiều thập kỷ hoạt động, HaLong Canfoco xây dựng hệ sinh thái sản xuất với 3 nhà máy, 3 văn phòng và mạng lưới công ty thành viên trải dài từ Hải Phòng, Đà Nẵng đến Đồng Tháp.

Doanh nghiệp được biết đến rộng rãi với các sản phẩm đồ hộp quen thuộc như pate cột đèn Hải Phòng , pate gan, thịt hộp, cá ngừ ngâm dầu…

Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long.

Những sản phẩm mang thương hiệu Halong Canfoco xuất hiện phổ biến tại siêu thị, cửa hàng tạp hóa trên cả nước và được xuất khẩu sang nhiều thị trường nước ngoài. Đối tác của công ty là hàng loạt siêu thị lớn như Lotte Mart, Saigon Co.op, GO, MM Mega Market, Winmart, Aeon Mall...

Danh mục sản phẩm của công ty khá đa dạng, tập trung vào nhóm thực phẩm tiện lợi, trong đó thịt hộp và các sản phẩm từ thịt được xem là mảng chủ lực. Nhiều dòng sản phẩm từng hiện diện thường xuyên trên kệ bán lẻ, từ pate, thịt heo xay đóng hộp đến các món chế biến sẵn như bò sốt tiêu, sườn xào chua ngọt, xúc xích tiệt trùng và xúc xích đông lạnh.

Bên cạnh đó, mảng cá hộp - vốn là thế mạnh truyền thống - với các sản phẩm như cá ngừ ngâm dầu, cá hộp chế biến sẵn cũng góp phần tạo nên tên tuổi doanh nghiệp.

Ngoài thịt và cá, Halong Canfoco còn sản xuất rau củ đóng hộp, trái cây ngâm nước đường như vải, đào, hạt sen, cũng như một số sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn và đông lạnh phục vụ nhu cầu bữa ăn nhanh.

Doanh thu trăm tỷ, lợi nhuận thế nào?

Halong Canfoco được xếp vào nhóm doanh nghiệp thực phẩm có hoạt động tương đối ổn định, ít biến động mạnh theo chu kỳ. Kể từ thời điểm chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán năm 2001, doanh nghiệp này chưa từng ghi nhận năm nào doanh thu dưới mốc trăm tỷ đồng.

Đặc biệt, giai đoạn 2020-2021 được xem là thời hoàng kim của Halong Canfoco. Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, các biện pháp giãn cách xã hội được triển khai trên diện rộng, nhu cầu tích trữ thực phẩm, nhất là các sản phẩm đồ hộp và thực phẩm chế biến sẵn, tăng mạnh.

Trong bối cảnh đó, doanh thu của Halong Canfoco bật tăng rõ rệt. Năm 2021, doanh nghiệp lập kỷ lục doanh thu với 864 tỷ đồng.

Sản phẩm của công ty đồ hộp Hạ Long.

Tuy nhiên, sau đỉnh cao này, đà tăng trưởng không được duy trì. Khi nền kinh tế dần mở cửa trở lại, thói quen tiêu dùng thay đổi, doanh thu của Halong Canfoco bắt đầu bước vào chu kỳ thu hẹp.

Năm 2022, doanh thu giảm xuống còn 806 tỷ đồng, rồi tiếp tục lùi về 742 tỷ đồng năm 2023 và giảm còn 682 tỷ đồng trong năm 2024.

Sang năm 2025, bức tranh vẫn chưa thực sự sáng sủa. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Halong Canfoco ghi nhận doanh thu trên 470 tỷ đồng. Với tiến độ này, nếu doanh thu quý IV/2025 không tạo được cú bứt phá vượt mốc 200 tỷ đồng, doanh nghiệp nhiều khả năng ghi nhận năm suy giảm doanh thu thứ 4 liên tiếp.

Đáng chú ý, dù doanh thu hàng năm luôn ở mức vài trăm tỷ, hiệu quả sinh lời của Halong Canfoco lại khá khiêm tốn. Lợi nhuận ròng của doanh nghiệp chỉ dao động quanh mức vài chục tỷ đồng mỗi năm. Mức lãi cao nhất từ trước đến nay cũng chỉ khoảng 32 tỷ đồng, được ghi nhận từ năm 2011, tức đã hơn một thập kỷ chưa thể vượt qua đỉnh lợi nhuận cũ.

Hiện nay, biên lợi nhuận gộp của Halong Canfoco chỉ trên dưới 20%, không có nhiều khác biệt so với mặt bằng chung của ngành.

Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty CP đồ hộp Hạ Long nêu rõ, tổng tài sản của công ty đến cuối năm 2024 là gần 286,7 tỷ đồng, giảm 116,2 tỷ đồng so với đầu năm; vốn chủ sở hữu tính đến cuối năm là gần 146 tỷ đồng, giảm 5,82 tỷ đồng so với đầu năm.

Thành viên HĐQT và Chủ tịch đồ hộp Hạ Long

Trong năm 2025, cơ cấu cổ đông và nhân sự của Halong Canfoco thay đổi mạnh trong. Gần 2 triệu cổ phiếu CAN, tương đương 40% vốn điều lệ, đã được sang tay chỉ trong thời gian ngắn, khi hàng loạt cổ đông lớn và lãnh đạo HĐQT đồng loạt thoái vốn và từ nhiệm.

Cụ thể, tháng 3/2025, nhóm cổ đông lớn nước ngoài và các cá nhân có liên quan đã đồng loạt bán ra toàn bộ lượng cổ phiếu nắm giữ. Trong đó, tổ chức Landial Pte. Ltd đã bán sạch 732.400 cổ phiếu (tương đương 14,65% vốn điều lệ) vào ngày 3/3. Cùng ngày, ông Low Say Pun cũng bán toàn bộ 384.500 cổ phiếu sở hữu.

Ông Wilson Cheah Hui Pin - thời điểm đó là Thành viên HĐQT - đã bán hết 119.300 cổ phiếu cá nhân. Trong cùng khoảng thời gian, vợ ông là bà Lê Minh Hà cũng bán toàn bộ 274.190 cổ phiếu.

Lực lượng chức năng ghi nhận tổng khối lượng thịt lợn được tập kết trong kho lên tới 120 tấn.

Cổ đông cá nhân lớn khác là ông Phạm Hữu Quý Lâm cũng thực hiện bán toàn bộ 438.120 cổ phiếu.

Không chỉ vậy, cơ cấu nhân sự cũng có biến động. Theo đó, ngày 11/4/2025, các thành viên HĐQT bao gồm ông Kek Chin Ann (Chủ tịch), ông Wilson Cheah Hui Pin và ông Bùi Quốc Hưng đồng loạt nộp đơn từ nhiệm.

Hiện nay, ông Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1975 tại Hà Nội) giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật.

Trước khi đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT Halong Canfoco, ông Nguyễn Anh Tuấn từng là nhân viên marketing, trưởng phòng kinh doanh tại nhiều công ty.

Trước ngày 10/4/2025, ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Mavin, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thuốc Thú y Trung ương I.