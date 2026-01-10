Công an triệu tập người phụ nữ hành hung hàng xóm trong chung cư

Sáng 10/1, Công an phường Từ Liêm, TP Hà Nội đã tiến hành triệu tập N.V.A đến cơ quan công an để làm rõ về hành vi hành hung hàng xóm tại 1 chung cư trên địa bàn.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền bài đăng của chị N.T.H. (cư dân chung cư trên) phản ánh việc bị một nhóm người tấn công. Theo clip do người này chia sẻ, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 20h ngày 8/1. Chị H. cho biết trước đó phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện sàm sỡ phụ nữ trong thang máy chung cư. Người này cũng thường xuyên sang nhà chị bấm chuông rồi có hành vi không chuẩn mực.

Lo ngại ảnh hưởng đến an toàn của cư dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, chị đã đăng thông tin cảnh báo trong nhóm cư dân và đề nghị ban quản lý tòa nhà lưu ý. Sau khi bài đăng xuất hiện, chị H. cho hay bị một số người, được cho là người thân của nam thanh niên trên, chặn lại chửi bới và hành hung tại khu vực hành lang.

Sự việc kéo dài trong khoảng 5 phút. Sau khi bị hành hung, chị N.T.H đến Bệnh viện Hồng Ngọc để khám và điều trị. Qua khám lâm sàng, xét nghiệm và chụp chiếu, chưa phát hiện tổn thương thực thể.

Bệnh viện chẩn đoán chị H bị chấn động não, chấn thương phần mềm vùng đầu và thành ngực. Hiện chị H có đơn đề nghị trưng cầu giám định thương tích và yêu cầu khởi tố vụ việc theo quy định pháp luật.

Camera ghi lại sự việc. (Ảnh: Cắt clip)

Quá trình làm rõ xác định nguyên nhân vụ việc là do con trai của chị V.A (hiện đang học lớp 6) có biểu hiện thần kinh, tâm lý không ổn định, thường xuyên bấm chuông, đập cửa nhà các hộ dân xung quanh và trêu chọc người khác.

Chị N.T.H đã phản ánh tình trạng trên vào nhóm trao đổi chung của cư dân tòa nhà, dẫn đến việc chị V.A bức xúc và xảy ra sự việc nêu trên.

Hiện Công an phường Từ Liêm đã phân công cán bộ tiến hành xác minh vụ việc, đồng thời lập hồ sơ và ra quyết định trưng cầu giám định thương tích theo đơn đề nghị của chị N.T.H để xử lý theo quy định.