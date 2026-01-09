Hà Nội: Người phụ nữ bị túm tóc, hành hung ngay tại hành lang chung cư trên đường Trần Hữu Dực gây phẫn nộ

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ được cho là bị nam thanh niên có hành vi sàm sỡ bên trong thang máy. Đáng nói, sau đó người phụ nữ tiếp tục bị người thân của nam thanh niên này chặn lại và hành hung tại khu vực hành lang khiến nhiều người bức xúc. Theo chia sẻ, sự việc trên xảy ra tại hành lang chung cư CT5-DN2, đường Trần Hữu Dực, TP Hà Nội.

Chị H. bị hành hung tại hành lang chung cư (Ảnh: Chụp màn hình).

(Ảnh: Chụp màn hình).

Theo thông tin trên Vietnamnet, trước đó, chị H. đăng thông tin trong nhóm cư dân, phản ánh về một thanh niên có biểu hiện được cho là bất thường trong thang máy. Thanh niên này còn nhiều lần bấm chuông cửa nhà chị H. rồi có hành vi không chuẩn mực. Lo ngại nam thanh niên gây ảnh hưởng đến an toàn của cư dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, chị H. đề nghị ban quản lý tòa nhà lưu ý.

Tuy nhiên, sau khi nội dung phản ánh được đăng tải, khoảng 20h ngày 8/1, chị H. đã bị một số người được cho là người thân của nam thanh niên trên chặn lại và hành hung tại hành lang chung cư.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, một người đàn ông tiến đến chất vấn chị H. về việc đăng tải thông tin liên quan đến cháu mình. Ngay sau đó, một người phụ nữ từ trong căn hộ đi ra, tranh cãi lớn tiếng và đưa tay tác động vào mặt chị H. Một người khác đứng tại cửa, có hành động giữ và đẩy cửa nhằm ngăn không cho người nhà chị H. ra can ngăn.

Liên quan đến vụ việc nói trên, trao đổi với Báo Dân Việt ngày 9/1, chỉ huy Công an phường Từ Liêm, Hà Nội, cho biết đang kiểm tra, xác minh vụ một phụ nữ bị hành hung tại hành lang chung cư CT5-DN2, đường Trần Hữu Dực.

Trao đổi với phóng viên sáng cùng ngày, chị H. cho biết đang chờ kết quả thăm khám của bác sĩ và nghi bị chấn động não.